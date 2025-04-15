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İklim Kanunu Teklifi için yeni karar açıklandı

İklim Kanunu Teklifi için yeni karar açıklandı

23:0115/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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İklim Kanunu Teklifi için yeni karar açıklandı
İklim Kanunu Teklifi için yeni karar açıklandı

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İklim Kanunu Teklifi'nin daha çok tartışılması, iktidarın ve muhalefetin ortak görüşleri çerçevesinde üzerinde yeniden çalışılmasına karar verdiklerini, konuyu ileri bir tarihe bıraktıklarını belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve ilk 4 maddesi kabul edilen İklim Kanunu Teklifi ileri bir tarihe alındı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta teklif ile ilgili, "İklim Kanunu ile ilgili, bugün zirai don ile ilgili yeni bir komisyon kurulacak. Oradan gelecek katkıların değerlendirilmesi ve toplumda birtakım konuların yanlış anlaşılması üzerine; daha çok tartışılması, konuşulması, iktidar ve muhalefetin ortak görüşleri çerçevesinde yeniden çalışılması üzerine karar verdik ve bu konuyu ileri bir tarihe bıraktığımızı söylemek istiyorum. Bu doğru bir karar ancak bugün yaşadığımız zirai don nedeniyle iklim ile ilgili bir kanuna ihtiyacımız olduğu bir kesindir" dedi.






#İklim kanunu teklifi
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