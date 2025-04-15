TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve ilk 4 maddesi kabul edilen İklim Kanunu Teklifi ileri bir tarihe alındı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta teklif ile ilgili, "İklim Kanunu ile ilgili, bugün zirai don ile ilgili yeni bir komisyon kurulacak. Oradan gelecek katkıların değerlendirilmesi ve toplumda birtakım konuların yanlış anlaşılması üzerine; daha çok tartışılması, konuşulması, iktidar ve muhalefetin ortak görüşleri çerçevesinde yeniden çalışılması üzerine karar verdik ve bu konuyu ileri bir tarihe bıraktığımızı söylemek istiyorum. Bu doğru bir karar ancak bugün yaşadığımız zirai don nedeniyle iklim ile ilgili bir kanuna ihtiyacımız olduğu bir kesindir" dedi.