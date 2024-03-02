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İkramiyeye muhalefet engeli: Meclis'i çalıştırmıyor

Emekliye ödenen bayram ikramiyesini de içeren 8'inci Yargı Paketi muhalefete takıldı. 41 maddelik düzenlemenin her maddesi için ayrı önerge veren CHP’nin başını çektiği muhalefet, Meclis çalışmalarını bloke ederek emekliye zamlı bayram ikramiyesi ödenmesini engellemeye çalışıyor.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:22 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Meclis'te görüşmelerine dört gündür devam edilen ve içinde emekliye ödenen bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükselten maddenin de yer aldığı 8'inci Yargı Paketi, muhalefetin blokajına takıldı. 41 maddelik düzenlemenin hafta içinde yasalaşması bekleniyordu. Ancak muhalefet partilerinin AK Parti ile anlaşmaması üzerine yasanın Genel Kurul'daki görüşmeleri tamamlanamadı.

HER MADDEYE ÖNERGE

AK Parti'nin 200 milletvekili ile hazır bulunduğu Genel Kurul'da görüşülen her maddeye önerge veren muhalefet, önergelerin her birinde karar yeter sayısı arıyor. Karar yeter sayısına ulaşılmadığı durumlarda ise yoklama alınıyor. Yazın Meclis'in kapalı olduğu günlerde Meclis'in toplanması için çağrıda bulunan ana muhalefet CHP'nin ise görüşmelerde 20 ila 25 milletvekiliyle gelmesi dikkat çekti.

3 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Yeni düzenleme ile Adalet Bakanlığı'na bağlı Tazminat Komisyonu'nun görevleri genişletilecek. Haksız tutuklama iddiası ve makul sürede yargılanmama iddiaları için önce bu komisyona başvuru şart olacak. Düzenlemeye göre adli para cezalarında da artış yapılacak. Kanunla başvuru süreleri de yeniden düzenleniyor. İtiraz, istinaf ve temyize başvuru süresi 2 hafta olarak belirlendi. Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkaracak düzenleme de bu kanun teklifi içerisinde yer alıyor.



#TBMM
#emekli ikramiyesi
#Yargı Paketi
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