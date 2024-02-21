İl il rota ortaya çıktı: İki bölgeyi birbirine bağlayacak yeni bir turistik tren hattı geliyor

Batı Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için yeni bir turistik tren hattı yakında hizmete giriyor.
İlk sefer 2024 yılının Nisan ayında
En kısa sürede kamuoyuna açıklanacak
Toplantıda alınan kararlara göre gerçekleştirilecek seferlerde kullanılacak Özel Turistik Karaelmas Treni'nde 3 pulman, 1 kuşetli vagon (230 kişi) ile 1 yemekli vagon yer alacak, tren her iki yönde de ayrı turist gruplarına hizmet verecek. Turistik tren seferlerinin Cuma – Pazar günleri arasında haftada bir kez karşılıklı olarak gerçekleştirilmesi ve 12 Nisan 2024 tarihinde ilk seferin başlatılması planlanıyor. Tren saatleri ve durakları için teknik ekip tarafından detaylı çalışma yapılacak olup belirlenecek ziyaret yerleri en kısa sürede kamuoyuna açıklanacak.
Önemli turistik noktaları kapsayacak
İlk seferin 12 Nisan 2024'te yapılması planlanıyor ve güzergah üzerindeki duraklar ve ziyaret edilecek yerler, bir teknik ekip tarafından belirlenecek. Bu rota, Ankara'nın Kalecik bölgesinden başlayıp, Çankırı'nın Tuz Mağaraları ve müzeleri, Karabük'ün tarihi Safranbolu ilçesi ve Zonguldak'ın Gökgöl Mağarası gibi önemli turistik noktaları kapsayacak.
Projenin tanıtımı ve başarılı bir şekilde yürütülmesi için 8-9 Mart 2024 tarihlerinde bir info tur düzenlenecek ve bu tura fenomenler, önemli isimler ve basın mensupları davet edilecek. Ayrıca, bölgeyi tanıtmak ve tren turizmini desteklemek amacıyla çeşitli medya ve tanıtım kampanyaları yürütülecek.