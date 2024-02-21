İl il rota ortaya çıktı: İki bölgeyi birbirine bağlayacak yeni bir turistik tren hattı geliyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) öncülüğünde geliştirilen bu proje, Ankara-Çankırı-Karabük-Zonguldak güzergahını kapsayan 484 km'lik bir rotayı içeriyor ve bölgenin tarihini, endüstriyel mirasını ve doğal güzelliklerini ziyaretçilere sunmayı amaçlıyor. 2017 yılında "Kömüre Giden Demiryolu" konseptiyle başlatılan proje hayata geçiriliyor.

Tren seferleri, 2024 yılının Nisan ayında başlayacak