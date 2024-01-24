İlber Ortaylı'dan 'Meloni' isyanı: Nereden çıktı bu laflar korkutucu

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlardaki, "İtalya Başbakanı Meloni ile görüşen İlber Ortaylı, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş' dedi." iddiasını dün yalanlamıştı.





Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Türkiye ziyareti sırasında, "Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesine" yönelik herhangi bir anlaşma, hatta görüşmenin dahi söz konusu olmadığı belirtildi.





Açıklamada, İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği yönündeki iddiaların, İtalya'nın sağ koalisyon hükümetine yakın "Il Giornale" gazetesindeki bir haberin ardından ortaya atıldığının belirlendiği ifade edildi.









Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul’da Kapalıçarşı gezisine de eşlik ettiği İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesine ilişkin yeni açıklamada bulundu.





Hürriyet'e konuşan Ortaylı, sosyal medyada kendisin gelen tepkilere cevap vererek şunları söyledi;





“Bu konuşulanlar, sosyal medyada yayılanlar anlaşılır gibi değil. O gün, Kapalıçarşı gezisinde İtalya Başbakanı Sayın Meloni ile göçmenlerle ilgili bir şey konuşmadık. ‘Bizdeki Afrikalılar size gelecek, aman hazır olun’ gibi bir söz söylemedi. Bu konu Türkiye’de nereden çıktı? Yabancı basındaki bazı ifadeler naklediliyor. Bunların Türkiye’de bu kadar etki yaratması korkutucu. Tahkik etmeden bilgiler yayılıyor ve kullanılıyor.





"Türk toplumunun zarafet ve ananeleri ile bağdaşmaz"





Sayın Başbakan’la politik içerikli konuşmadık. O günün gündemi ve ortamı da değildi zaten. Ben Sayın Başbakan’ın gayet nazik olduğunu, Hanımefendi’nin tavırlarındaki nezaketi vurguladım. ‘Vay efendim sen faşisti övdün’ gibi tepkiler ciddi değildir ve Türk toplumunun zarafet ve ananeleri ile bağdaşmaz. Mesele Başbakan Hanımefendi’nin parti programı değil; ayrıca Avrupa’nın diğer yöneticilerinin Sayın Meloni’den daha liberal ve demokrat olduğunu size kim söyledi? Nerede bulunuyor öyleleri?











