İlçeleri belirlemek istiyor: İmamoğlu’na özendi

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti’yi dizayn etmeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özendi. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Ankara’da, Çankaya, Yenimahalle ve Mamak hariç tüm ilçeler için dosya hazırlayan Yavaş, aday belirleme sürecinin kendisine bırakılmasını istedi. Yavaş, genel seçimlerde uygulanan ‘sağcılarla ittifak’ politikasının bir benzerini başkent için devreye alacak. Plana göre Yavaş kendisine yakın isimleri söz konusu belediyelere aday gösterecek. Bunun için de genel merkeze bir yazı gönderdiği öğrenildi.

CHP’YE İYİ PARTİLİ ADAYLAR

Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e rağmen başkentteki ilçe belediye başkan adaylarını İYİ Partili isimlerden oluşturmaya kararlı. Yavaş, 31 Mart 2019 seçimlerinde CHP’ye oy veren İYİ Parti seçmeninin kaçmaması için adayları bizzat belirleme kararı aldı. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun izlediği yöntemin bir benzerini takip etmek isteyen Yavaş, Polatlı için İYİ Parti’nin, ilçedeki eski il başkanı Yetkin Öztürk’e, Etimesgut’ta da yine eski İl Başkanı Mesut Özarslan’a adaylık teklifi götürmüştü.

3 İLÇE HARİÇ TÜM ANKARA

Gölbaşı ilçesinde İYİ Partili Yakup Odabaşı’nı aday göstermek isteyen Yavaş’ın, Ankara’da Çankaya, Yenimahalle ve Mamak’ta aday belirleme işini Genel Başkan Özgür Özel’e bıraktığı ifade edildi. Yavaş’ın, Çankaya’da ABB Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Daire Başkanı ve eski Ürgüp Belediye Başkanı Bekir Ödemiş’in adaylığına sıcak baktığı, Yenimahalle’de mevcut başkan Fethi Yaşar’la yola devam edilmesine de olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

TAHKİMATIN MERKEZİ ANKARA KULÜBÜ

Mamak’ta ise Ankara Kulübü Başkanı tarihçi Metin Özarslan’ın adaylığına ses çıkartmayacağı bildirildi. başkentte orta sağ ve sosyal demokrat kimlikten isimleri bir araya getiren kulüpte, son yıllarda Atatürkçü ve milliyetçilik eğilimi güçlü ama orta sağ siyaset geleneğinden beslenen aktörler öne çıktı. Özarslan’ın başkan yardımcısı olan İYİ Partili Yakup Odabaşı da bu isimlerden. Yavaş’ın Gölbaşı adayı olarak görmek istediği Odabaşı’nın yakında partisinden istifa edeceği iddia edildi.

TÜM İLÇELER İÇİN DOSYA

Yeni Şafak’a konuşan bir isim, “Yavaş, Ankara’da sağ seçmeni konsolide etmek için adayları bizzat belirmek istediğini genel başkana söyledi. CHP’nin güçlü olduğu üç ilçeyi Özel’in inisiyatifine terk etti. Anca tüm ilçeler için dosya hazırladı” açıklamasında bulundu.

Görevden alma dalgası

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu ve ilçe yönetiminin görevden alındığını, yerine kurucu ilçe başkanı olarak Doğukan Kozan’ı atadı. Yıldırım, yaptığı açıklamada, Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının da görevden alındığını duyurmuştu.

PORTAŞ’ı batıran başkan

Etimesgut için ismi geçen Mesut Özarslan’ın yönettiği ABB iştiraki PORTAŞ şirketi, belediyeyi 28 milyon 648 bin TL zarar uğratmıştı. Özarslan, Akşener’in “CHP’ye savaş açıyorum” sözleri sonrası partiden istifa etmişti.











