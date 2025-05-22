İletişim Başkanlığından 2B düzenlemesine ilişkin 'kaçak yapılara yasallık' iddiasına yalanlama

Bazı basın yayın organlarında 2B arazilerine yönelik düzenlemeyle "insan eliyle ormansızlaştırılan alanların satılacağı, kaçak yapılara yasallık kazandırılacağı"nın hedeflendiği ileri sürülmüştü. Söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirten İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu düzenlemenin imar affıyla alakasının olmadığını, yeni orman arazilerinin kullanıma açılmasının da söz konusu olmadığını kaydetti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2B arazileriyle ilgili düzenleme yapılacağını ve mağduriyetlerin giderileceğini duyurmuştu.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bahse konu çalışmasının imar affıyla ilgisi olmamasının yanı sıra yeni orman arazilerinin kullanıma açılmasının da söz konusu olmadığı belirtildi.
Düzenlemeyle, orman vasfını yitirmiş halihazırda kullanılan alanların tapularının sahiplerine teslim edilmesinin planlandığı, 5 milyon kişinin tapu mağduriyetinin giderilmesinin hedeflendiği bildirilen açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.