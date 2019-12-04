İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı kitapçık NATO zirvesinde liderlere dağıtıldı

Türkiye'nin NATO'ya üyelik sürecini ve tarih boyunca yaptığı katkıları konu alan kitapçık İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hazırlandı. Söz konusu kitapçık, NATO zirvesi boyunca tüm liderlere dağıtıldı.
İşte o kitapçıktan bazı bölümler:
Türkiye'nin NATO'ya üyelik sürecini ve tarih boyunca yaptığı katkıları konu alan kitapçık İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hazırlandı. Söz konusu kitapçık, NATO zirvesi boyunca tüm liderlere dağıtıldı.
İşte o kitapçıktan bazı bölümler:
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