İlhaka karşı genel grev

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil'de "Yahudi mahallesi kurulması" projesi nedeniyle kentte genel greve gidildi. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in çağrısı üzerine El Halil'deki devlet daireleri ve eğitim kurumlarının yanı sıra özel işletmeler ve dükkanlar da kepenk kapattı. Fetih Hareketi ayrıca Filistinlilerden vakit namazlarını El Halil'deki Harem-i İbrahim Camii'nde kılmalarını ve İsrail'in Yahudileştirme politikalarına karşı camiyi korumalarını istedi. İşgalci İsrail, El Halil şehrindeki El Cümle Çarşısına kuracağı yerleşim birimi ile Haremi İbrahim'i tamamen kuşatacak. Filistinliler bir sonraki adımın Haremi İbrahim'in İsrail tarafından ilhak edilmesi olacağından endişe duyuyor.

Plastik mermiyle müdahale

El-Halil'in Eski Şehir bölgesinde de bir grup Filistinli, İsrail'in hayata geçirmeyi planladığı Yahudi mahallesi projesini protesto etmek için gösteri düzenledi. Göstericiler İsrail karşıtı sloganlar attı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri gösteri düzenleyen Filistinlilere plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Kentte çıkan olaylarda şu ana kadar yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Büyük Şafak hareketi

Filistinliler, geçen Cuma günü de, İsrail’in El Halil’i “Yahudileştirme” adımlarına dikkat çekmek için Harem-i İbrahim’e akın etmişti. “El-Fecr el-Azim” (Büyük Şafak) adlı organizasyonda 15 bin Filistinli, Harem-i İbrahim’de sabah namazı kılmıştı. Filistinliler, namazdan önce ve sonra tekbirler getirip marşlar söylemişti.

Harem-i İbrahim'i kuşatma projesi

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 1 Aralık'ta El Halil'de yeni bir Yahudi mahallesi kurulması projesine onay vermişti. Bennett'in onayladığı projeye göre söz konusu mahallenin, El Halil'in merkezinde 1994’teki El Halil katliamı sonrası İsrail tarafından kapatılan El-Cümle (El-Hisbe) Çarşısı'na kurulacağı belirtilmişti. Proje ile Harem-i İbrahim çevresinde bulunan yasa dışı yahudi yerleşimleri tamamen birleşecek.

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Şuafat'ta Yahudi yerleşimci terörü

El-Eşkariye Mahallesi

Öte yandan Filistin'in diğer bölgelerinde de Yahudi yerleşimci terörü her geçen gün azıyor. Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait onlarca araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı. Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, birkaç kişilik Yahudi yerleşimci grubu, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat beldesine gece saatlerinde baskın düzenledi. Yahudi yerleşimciler, Şuafat beldesinin El-Eşkariye Mahallesi'nde bazı evlerin duvarlarına Arapları hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazdı, Filistinlilere ait 186 aracın lastiklerini patlattı. Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin kent ve köylerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.