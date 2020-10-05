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Gündem İlim Yayma Vakfından lisansüstü öğrencilere özel Hedefini Yüksek Tutanlar bursu
EĞİTİM

İlim Yayma Vakfı’ndan lisansüstü öğrencilere özel ‘Hedefini Yüksek Tutanlar’ bursu

İlim Yayma Vakfı’nın Lisansüstü öğrencilere yönelik her yıl düzenlediği burs programına başvurular başladı. Bu kapsamda Yüksek Lisans öğrencilerine aylık 1.250 TL, Doktora öğrencilerine 1.900 TL aylık burs verilecek. Başvurular 28 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Haber Merkezi İHA
İlim Yayma Vakfı
İlim Yayma Vakfı

İlim Yayma Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, burs komisyonu tarafından belirlenmiş koşulları sağlayan lisansüstü öğrencilere eğitim ve öğrenimine destek sunmak amacıyla burs verilerek sosyal ve kültürel açıdan nitelikli bireylerin yetişmesine katkı sunulacak. 1973'ten beri on binlerce öğrenciye burs veren İlim Yayma Vakfı, yüksek lisans ve doktora öğrenimi boyunca öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak adına akademik danışmanlık desteği de sağlıyor.

Lisansüstü burslarına başvurularda adaylar, Genel Not Ortalaması, Dil Puanı, Ales gibi kriterlere göre ön elemeye tabi tutulurken başarılı bulunan adaylar vakıf tarafından mülakata davet edilecek. Son başvuru tarihi 20 Ekim 2020 olan lisansüstü burslarıyla ilgili başvuru ve detaylı bilgi için adaylar www.iyv.org.tr/ adresini ziyaret edebilir.

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