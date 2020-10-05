İlim Yayma Vakfı’ndan lisansüstü öğrencilere özel ‘Hedefini Yüksek Tutanlar’ bursu

İlim Yayma Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, burs komisyonu tarafından belirlenmiş koşulları sağlayan lisansüstü öğrencilere eğitim ve öğrenimine destek sunmak amacıyla burs verilerek sosyal ve kültürel açıdan nitelikli bireylerin yetişmesine katkı sunulacak. 1973'ten beri on binlerce öğrenciye burs veren İlim Yayma Vakfı, yüksek lisans ve doktora öğrenimi boyunca öğrencilerin akademik başarılarını arttırmak adına akademik danışmanlık desteği de sağlıyor.

Lisansüstü burslarına başvurularda adaylar, Genel Not Ortalaması, Dil Puanı, Ales gibi kriterlere göre ön elemeye tabi tutulurken başarılı bulunan adaylar vakıf tarafından mülakata davet edilecek. Son başvuru tarihi 20 Ekim 2020 olan lisansüstü burslarıyla ilgili başvuru ve detaylı bilgi için adaylar www.iyv.org.tr/ adresini ziyaret edebilir.