İlk hesaplaşma delege seçiminde

Seçimler sonrası genel başkanlık savaşının başladığı CHP’de genel merkez ile parti içi muhalefet arasındaki ilk hesaplaşma, ilçe delege seçimlerinde yaşanacak.

CHP'de; parti içi muhalefetin başkaldırısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun “MYK'yı değiştirme” ve “kurtultay takvimini açıklama” hamleleriyle sekteye uğradı. CHP Parti Meclisi'nin olağan kurultay sürecini başlatması ile “olağanüstü kurultay” talebi boşa düşen muhaliflerin yeni stratejilerini “delege yapısını değiştirmek' üstüne kurdu.

ŞU AN ÜSTÜNLÜK KILIÇDAROĞLU’NDA

Mevcut delege yapısında Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun üstünlüğü bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı bırakmasını isteyen partinin önde gelen isimlerinin başını çektiği muhalefet, bu yapıyı değiştirmek istiyor. Kurultay sürecinde delege yapısının değişecek olması nedeniyle parti içi muhalefet kendi adaylarının delege olması için çalışma yürütmeye hazırlanıyor. Bu nedenle parti üyeleri listeleri üzerinde çalışmalar başlatıldı.

SEÇİMLER TEMMUZDA

CHP’de, ilk olarak temmuz ayında ilçe kongresi delege seçimleri yapılacak. İlçe kongreleri 5 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında ve il kongreleri ise 16 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. CHP'nin 38'inci Olağan Büyük Kurultayı ise il kongrelerinin bitiminin ardından, Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte yapılacak. İtiraz süreleri ve kesin karara bağlama tarihleri düşünüldüğünde kurultayın kasım ayında yapılması bekleniyor.

KAYBEDERSE ERTELEYECEK

Ancak Kılıçdaroğlu yönetimi delege üstünlüğünü kaybederse kurultayın yerel seçim sonrasına ertelenebileceği belirtiliyor. Eğer delege yapısı Kılıçdaroğlu lehine sonuçlarsa kurultay yerel seçim öncesinde yapılacak. Kılıçdaroğlu bu şekilde yerel seçimlere güven tazeleyerek girmiş olacak.

HER PARTİ ÜYESİ DELEGE OLABİLİR

CHP, üyelerinin listelerini adres kayıt sistemine göre yeniden düzenleyecek. Listeler muhtarlık esasına göre tanzim edilecek. Üye listeleri daha sonra ilçe başkanlıklarında askıya çıkacak ve listelere itiraz süreci başlayacak. İtirazların ardından CHP üyeleri ilçe delegelerini seçmek için sandık başına gidecek. İlçe delegelerinin belirlenmesi sonrasında ise ilçe kongreleri yapılmaya başlanacak.

CHP tüzüğüne göre, her parti üyesi yalnızca bir muhtarlık bölgesinden ilçe kongre üyeliği için başvuruda bulunabiliyor. Yalnızca o muhtarlık bölgesinden delege seçilebilen kongre üyeleri, ilçe kongrelerinde oy kullanma hakkına sahip.

Koltuk onların elinde

CHP tüzüğünde 2018 yılında değişiklik sonrasında kurultay delege sayısı TBMM üye tam sayısının 2 katı olarak belirlendi. Tüzüğe göre, ‘il kongrelerinde o ilin TBMM üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay delegeleri ile doğal üyeler, kurultay üyesi’ olarak sayılıyor. Kurultay delegeleri; ‘doğal delegeler’ ile (genel başkan, MYK üyeleri, YDK üyeleri, PM üyeleri ile milletvekiller) ilçe ve il kongreleri sonucu ‘seçilmiş delegeler’ olmak üzere iki gruptan oluşuyor. Örneğin, İstanbul’un kurultay delege sayısı; İstanbul’un vekil sayısı olan 98’in 2 katı olan 196. Büyük kurultayda delege sayısı ise vekil sayısı ise 600’ün iki katı olan 1200 olarak belirlendi.

CHP’de koltuğa bir talip daha: Sorumluluktan kaçmayacağım

CHP'de seçimlerinin ardından başlayan ‘değişim’ tartışması devam ediyor. Genel başkanlık koltuğuna İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan sonra CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de talip oldu. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Özel de, İmamoğlu gibi ‘değişim’ mesajı verdi. Özel, “Aday adayları arasında adınız geçiyor. Siz de aday mısınız?” sorusuna “Kaybeden takımda santrfor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım” diye cevap verdi.

Değişime ihtiyaç olduğuna inandığını söyleyen Özel, "Bu noktada, olmam gereken yer neresiyse orada olacağım. Genel Başkan adaylığı ise Genel Başkan adaylığı. Uzlaşma ve birliktelik ise birliktelik. Kendime dair hırsım yok. Değişim konusunda cesur, kararlı ve vefalı olacağım" ifadelerini kullandı.

BAŞARIR’DAN DESTEK

Özel’in bu açıklamalarına CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan destek geldi. Halk TV’ye konuşan Başarır, “Partimizin grup başkanı, uzun süre grup başkanvekilliği yapan bir ismin sorumluluk almak istemesi gayet normal, gayet yerindedir” dedi. Partisinin yüzde 48 oy aldığını anımsatan Başarır, “İyi bir sonuç diyemeyiz. Biz oturup şapkamızı önümüze koymalıyız” diye konuştu.



