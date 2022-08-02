İlk icraat İstanbul Sözleşmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, ilk icraatlarının “İstanbul Sözleşmesi” olacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu’nun, seçimi kazanması durumunda “İlk 24 saatte yapacağı icraatın İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamak” vaadini Akşener de yineledi. Akşener, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında gelen soruları cevapladı. Akşener’e, ‘başbakan olunca ilk yapacağı icraatın’ sorulması üzerine Akşener, “İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamak” yanıtını verdi. CHP’nin öncülüğünde toplanan 6’lı masada Saadet Partisi’nin İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olduğu biliniyor.