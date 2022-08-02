İlk icraat İstanbul Sözleşmesi

Hatay'da kafası plastik boruya sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kafası plastik boruya sıkışan kediyi vatandaşlar kurtardı. Kırıkhan ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde bir sokak kedisi, yiyecek ararken kafasını plastik boruya sokunca kafası boruda sıkıştı. Kedinin sesini duyan mahalle sakinleri kedinin sıkıştığı plastik boruyu çekiçle kırarak kedinin kafasını sıkıştığı borudan kurtardı. Kafası sıkıştığı yerden kurtulan kedi ise hızla olay yerinden uzaklaşırken, kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.