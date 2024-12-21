İlk kadın yetkili oldu: Ayşe Seyidoğlu'na Yeni Suriye Hükümeti'nde önemli görev

Suriyeli Dernekler Platformu’nun Başkanı Türk vatandaşı Ayşe Seyidoğlu, Yeni Suriye Hükümeti'nde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak göreve getirildi. Seyidoğlu, yeni hükümette görev alan ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Yeni Hükümetin kadroları da şekillenmeye başladı.
Hükümette görev alacak isimler birer birer açıklanırken Türkiye detayı ise dikkat çekti.
Türkiye'de okudular
Şeybani, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde tamamlayıp mezun olmuştu.
Bu isimlerin ardından hükümette görev verilen bir kişi daha dikkat çekti.
Yeni Suriye Hükümeti'nde ilk kadın görevli
Seyidoğlu, yeni hükümette görev alan ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti.