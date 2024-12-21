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İlk kadın yetkili oldu: Ayşe Seyidoğlu'na Yeni Suriye Hükümeti'nde önemli görev

İlk kadın yetkili oldu: Ayşe Seyidoğlu'na Yeni Suriye Hükümeti'nde önemli görev

22:2721/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Suriyeli Dernekler Platformu'nun Başkanı Ayşe Seyidoğlu, Suriye’nin yeni hükümetinde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak göreve getirildi.
Suriyeli Dernekler Platformu'nun Başkanı Ayşe Seyidoğlu, Suriye’nin yeni hükümetinde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak göreve getirildi.

Suriyeli Dernekler Platformu’nun Başkanı Türk vatandaşı Ayşe Seyidoğlu, Yeni Suriye Hükümeti'nde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak göreve getirildi. Seyidoğlu, yeni hükümette görev alan ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Yeni Hükümetin kadroları da şekillenmeye başladı.

Hükümette görev alacak isimler birer birer açıklanırken Türkiye detayı ise dikkat çekti.

Türkiye'de okudular

Suriye'de kurulan yeni hükümetin
Dışişleri Bakanlığı
na
Esaad Hasan Şeybani
getirildi.

Şeybani, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde tamamlayıp mezun olmuştu.


Suriye Milli Ordusu
’na bağlı
Cephe Şamiye
'nin Genel Komutanı
Azzam Garib
,
Halep Valisi
olarak atandı.
Vali Azzam da Bingöl İlahiyat Fakültesi’nde
yüksek lisans
yapmıştı.

Bu isimlerin ardından hükümette görev verilen bir kişi daha dikkat çekti.



Yeni Suriye Hükümeti'nde ilk kadın görevli

14 yıl önce iç savaş çıktığında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kurduğu
Suriyeli Dernekler Platformu
’nun Başkanı Türk vatandaşı
Ayşe Seyidoğlu
(Ayşe Eldibs), bugün Suriye’nin yeni hükümetinde
Kadın İşleri Ofisi Başkanı
olarak göreve getirildi.

Seyidoğlu, yeni hükümette görev alan ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti.



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#Suriye Milli Ordusu
#Azzam Garib

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