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ANKARA

İlk 'nöbetçi bakan' Ziya Selçuk olacak

TBMM'de bugün başlayacak 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri ile görüşecek. TBMM ana binadaki nöbetçi bakan odasında her hafta 3 farklı bakan milletvekilleriyle görüşecek.

Haber Merkezi DHA
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı değerlendirmesinde alınan karar gereği Meclis’te 'nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor. TBMM Genel Kurulu'nun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri nöbetçi bakan uygulaması gerçekleştirilecek. Her hafta 3 farklı bakan Meclis'te milletvekilleriyle görüşecek, soru ve taleplerini alacak.

Milletvekilleriyle görüşecek

  • Bu kapsamda bugün ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleriyle TBMM ana binadaki nöbetçi bakan odasında bir araya gelecek. Ardından sırasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 'nöbetçi bakan' olarak Meclis’te milletvekilleri ile görüşeceği belirtildi

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