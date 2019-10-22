İlk 'nöbetçi bakan' Ziya Selçuk olacak TBMM'de bugün başlayacak 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri ile görüşecek. TBMM ana binadaki nöbetçi bakan odasında her hafta 3 farklı bakan milletvekilleriyle görüşecek.

Haber Merkezi 22 Ekim 2019, 00:01 Son Güncelleme: 22 Ekim 2019, 00:15 DHA