İlk ortak sınavlar 26 ve 27 Aralık’ta

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortak sınav düzenleme kararı aldı. MEB dün yaptığı açıklamayla ortak sınavların tarihlerini ve sınavlarda hangi konulardan sorular olacağını açıkladı.

Ortaokul 6’ncı sınıfların “Türkçe” ve “matematik” dersleri ile lise 9’uncu sınıfların “Türk dili ve edebiyatı” ve “matematik” derslerinin ikinci yazılı sınavları “ülke genelinde ortak sınav” olarak düzenlenecek. Bu kapsamda, ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6’ncı sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık'ta 9’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık'ta yapılacak.