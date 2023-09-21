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İlk ortak sınavlar 26 ve 27 Aralık’ta

Milli Eğitim Bakanlığı, orta dereceli okullarda yapılacak ortak sınavların tarihlerini açıkladı. Ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6’ncı sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık'ta 9’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık'ta yapılacak.

Haber Merkezi
04:00 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortak sınav düzenleme kararı aldı. MEB dün yaptığı açıklamayla ortak sınavların tarihlerini ve sınavlarda hangi konulardan sorular olacağını açıkladı.

6’NCI VE 9’UNCU SINIFLARA ORTAK SINAV

Ortaokul 6’ncı sınıfların “Türkçe” ve “matematik” dersleri ile lise 9’uncu sınıfların “Türk dili ve edebiyatı” ve “matematik” derslerinin ikinci yazılı sınavları “ülke genelinde ortak sınav” olarak düzenlenecek. Bu kapsamda, ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6’ncı sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık'ta 9’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık'ta yapılacak.

HER SINAVA 20 SORU

İl/ilçe genelinde yapılacak ortak sınavlarda çoktan seçmeli sorular üzerinden, 20 soru göz önünde bulundurularak planlama yapıldı. Okul genelinde yapılacak sınavlarda ise açık uçlu sorular sorulacağı göz önünde bulundurularak örnek senaryolar hazırlandı.



#Eğitim
#Aktüel
#MEB
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