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İlk raunt Kılıçdaroğlu’nun

CHP Parti Meclisi’nde, ihraç edilen değişim yanlısı başkanların görevlerine iadesi oylandı. 4 il ve bir ilçe başkanının dönüşü, ayrı ayrı oy çokluğu ile reddedilirken, değişimciler en fazla 31 kabul oyu çıkarabildi.

Mehmet Güney
04:00 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP Parti Meclisi.

CHP Parti Meclisi.

CHP Parti Meclisi dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. İmamoğlu’na yakın oldukları için görevden alındığı iddia edilen il ve ilçe başkanlarının itirazlarının oylandığı toplantıda, 4 il ve bir ilçe başkanının dönüşü oy çokluğu ile reddedildi. PM’de kapalı usul yapılan oylamada; Muş, 30 red 31 kabul, Mardin, 28 red 31 kabul 2 çekimser, Kayseri, 33 red 28 kabul, Ağrı, 31 red 30 kabul, Beykoz ise 35 red 26 kabul oyu aldı. Başkanların görevlerine dönmeleri için 41 kabul oyuna ihtiyacı vardı.

ZOOM’CULAR DA KATILDI

İmamoğlu ile ona yakın isimlerin sızan Zoom toplantısında söz konusu görevden almalara itiraz edilmesi konuşulmuştu. PM’ye İmamoğlu ile Zoom’da yakalanan PM üyeleri ile milletvekilleri de katıldı. Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Onursal Adıgüzel, Selin Sayek Böke, Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da PM’ye katılan isimler arasında oldu. Zoom görüşmesinde adı geçen ve İmamoğlu ile arasının iyi olduğu bilinen bazı isimlerin ise il başkanlarının görevine dönmesine ret oyu verdiği iddia edildi.



#CHP
#Siyaset
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Parti Meclisi
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