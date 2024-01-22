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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaydaki çalışmalarına başladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) çeşitli üniversite ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi kapsamında, tuz stresine maruz bırakılan bitkileri araştıracak.

14:56 - 22/01/2024 Pazartesi
AA
Alper Gezeravcı
Alper Gezeravcı

Axiom Space, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 ekibinin, şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan Expedition 70 tarafından karşılanmasını canlı olarak yayınladı.


Ax-3 ekibinin operasyonu başarıyla tamamlandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan ve misyonları 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronot ve kozmonotları, Ax-3 ekibini istasyonda karşıladı.


Çalışmalara başladı


Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre ilk Türk astronot
Alper Gezeravcı
, tarafından Türk Uzay Bilim Misyonu için çalışmalara başlandı.

Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk deneyi tuz stresine maruz bırakılan bazı bitkilerin araştırılması olarak belirlendi.



Hangi deneyleri yapacak?


Ege Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Türkan, Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday ve Doç. Dr. Barış Uzilday'ın proje yöneticisi olduğu deneyin adı, "Ekstrem Halofit olan Schrenkiella Parvulanın Tuz Stresine Verdiği Yanıtların Uzay Ortamında Araştırılması" olarak duyuruldu.



Deneyle, uzayda ve yeryüzünde yetiştirilen ve tuz stresine maruz bırakılan "A. thaliana" ve "schrenkiella parvula" bitkilerinde yeni nesil dizileme ile (RNA-seq) transkriptomun ortaya konulması ve mikro yerçekiminde glikofitik ve halofitik bitkilerin tuz stresine verdikleri bazı fizyolojik ve moleküler yanıtların karşılaştırması hedefleniyor.





#Alper Gezeravcı
#Deney
#Uluslararası Uzay İstasyonu
#uzay
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