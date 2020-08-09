İmam Hatipler YKS'de başarısıyla göz doldurdu: İlk binde 214 derece elde edildi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "YKS 2020 İmam Hatip Liseleri Ön İzleme Raporu"nda Anadolu hatip lisesi öğrencilerinin sınavda gösterdiği başarı detaylarıyla ele alındı.

Hem kitlesel hem bireysel başarı

Üniversiteye hazırlık ve kariyer planlama sürecinde yapılan çalışmalar, sınavda Türkiye genelinde kitlesel başarı sağladığı gibi bireysel başarıları da beraberinde getirdi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce akademik başarıyı artırmak için pek çok proje hayata geçirildi. Buna göre Hedef 2020, Hedef 2023, Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) projeleriyle uygulanan akademik çalışmalar, okullarda gerçekleştirilen destekleme ve yetiştirme kursları, üniversite hazırlık kampları, 2020 YKS’de başarının anahtarı oldu.

GÜNDEM MEB'den tercih desteği: Puan değil sıralama önemli

Proje okullar ilk mezunlarını verdi

2020 yılında fen ve sosyal bilimler programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin bir kısmı ilk mezunlarını verdi. Bu öğrencilerin sınava girmesiyle üniversite başarısı katlanarak arttı. Temel İslam Bilimleri derslerinin yanı sıra fen ve sosyal bilimler liselerindeki müfredatı da kapsayan bu okullar, 2020 YKS’de bulundukları illerin gözdesi oldu. İlk mezunları ile zirveye ulaşan okulların, gelecek yıllarda da sürece dâhil olacak yeni okullarla birlikte daha büyük başarılara imza atması bekleniyor.

GÜNDEM 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Zirvede yüzde 21’lik başarı

Geçen yıl ve bu yıl YKS sonuçlarının karşılaştırıldığı rapora göre, başarı sıralamasında ilk 100’de 19, ilk 500’de 109, ilk 1000’de 214 öğrenci yer aldı. İlk 5 binde 964, ilk 10 binde 1673, ilk 15 binde 2 bin 359, ilk 20 binde 3 bin 54, ilk 50 binde 7 bin 23, ilk 100 binde 14 bin 861 öğrenci yer aldı.

REKLAM

2019’a göre oransal artış

Raporda, imam hatiplerin başarısının 2019 YKS’ye göre oransal olarak ciddi oranlarda artış gösterdiğine de dikkat çekiliyor. Buna göre ilk 500’de yüzde 13,54; ilk 1000’de 27,38; ilk 5 binde 44,10; ilk 10 binde 35,91, ilk 15 binde 37,31; ilk 20 binde 38,82 artış sağlandı.

En başarılı alan sözel

2019 ve 2020 rakamlarının karşılaştırmalı olarak verildiği raporda tüm alanlardaki artışlar tek tek ele alınıyor. Dil sonuçlarında ilk bindeki öğrenci sayısı 21’den 27’ye çıkarken, Eşit Ağırlıkta 39’dan 51’e, Sayısalda 11’den 17’ye çıkıyor. En büyük başarı ise Sözel alandaki 106 dereceyle kendini gösteriyor. Sözelde geçtiğimiz yıl ilk binde 82 kişi yer almıştı. Toplamda ise ilk bin içinde 214 Anadolu imam hatip lisesi öğrencisi bulunuyor.

İlk 10’a girdiler

YKS 2020 sonuçlarına göre Anadolu imam hatip liselerinden ilk 10’da 3 öğrenci yer aldı. Zirvedeki öğrencilerden İstanbul’dan Sümeyra Karacan Eşit Ağırlık 4.’sü olurken, Kayseri’den Sümeyye Yücel TYT 4.’lüğünü, İstanbul’dan A. Arda Dalseçkin de Dil 6.’lığını kazandı.

İlk 50’de 15 öğrenci

Değerlendirme Raporuna göre YKS’da ilk 50’de 15 öğrenci 17 ayrı derece ile yer aldı. İlk yüzde ise 19 öğrenci 36 dereceyle bulunuyor. İlk 50’deki öğrenciler ve alanları şöyle: