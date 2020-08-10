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EĞİTİM

İmam Hatipliler başarıyı katladı

Anadolu imam hatip liseleri 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) hem bireysel hem de kitlesel başarılara imza attı. İlk binde 214 derece elde edilirken, ilk 5 binde 964, ilk 10 binde bin 673 ve ilk 20 binde 3 bin 54 öğrenci yer aldı. Geçen seneye göre sayısal alanda yüzde 54,55, sözel alanda yüzde 29,27, eşit ağırlık alanında yüzde 30,77; dil alanında yüzde 28,57’lik artış görüldü.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Anadolu imam hatip liselerinin başarısı dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “YKS 2020 İmam Hatip Liseleri Ön İzleme Raporu”nda Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sınavda gösterdiği başarı detaylarıyla ele alındı. İmam Hatipli öğrencilerin hem bireysel, hem de kitlesel başarı gösterdiğine dikkat çekilen rapora göre, dil sonuçlarında ilk bindeki öğrenci sayısı 21’den 27’ye çıkarken, eşit ağırlıkta 39’dan 51’e, sayısalda 11’den 17’ye yükseldi.

EN ÇOK DERECE SÖZELDE

İmam Hatipli öğrencilerin en başarılı alanı 106 dereceyle sözel oldu. Sözelde ilk bindeki öğrenci sayısı da 82’den 214’e çıktı. YSK başarı sıralamasına göre ilk binde 214 derece, ilk 5 binde 964, ilk 10 binde bin 673 ve ilk 20 binde 3 bin 54 İmam Hatipli öğrenci yer aldı. YKS 2020 sonuçlarına göre Anadolu İmam Hatip liselerinden ilk 10’da 3 öğrenci yer aldı.

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