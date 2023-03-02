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İmamoğlu aday olması halinde seçileceğini söyledi: Teveccüh görüyorum

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı televizyon programında gazeteci Kürşad Oğuz'un, "Ben geldiğim üç buçuk yıl öncesine göre çok daha güçlü, halk nezdinde Ekrem İmamoğlu'yum beni aday gösterirlerse seçilirim diyor musunuz?" sorusuna, "benim kadar yüksek performanslı bir belediye başkanı son zamanlarda yok. Dolayısıyla teveccüh görüyorum. İstanbul'da yüzde 60'lara yaklaşan desteği, onayı, kabulü yakalamış durumdayız." şeklinde cevap verdi.

08:48 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aday olması halinde yüzde 60 seçilebileceğini söyledi

CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aday olması halinde yüzde 60 seçilebileceğini söyledi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un moderatörlüğünde Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'nun,
"Tekrar seçilirim"
ifadesi ise kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

'YÜZDE 60 İLE SEÇİLİRİM'


CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oğuz'un sorusuna karşılık,
"İstanbul'un her semtinde, her sokağında, dün Bağcılar'daydım, yarın Adalar'a gideceğim, bir sonraki gün Beykoz, daha sonra Üsküdar'a gideceğim. 4 yıla yaklaşan zaman dilimi içerisinde sokakları adımlamak konusunda benim kadar yüksek performanslı bir belediye başkanı son zamanlarda yok. Dolayısıyla teveccüh görüyorum. Bunu İstanbul'da sorguluyoruz. Yüksek oranda kabul görüyoruz. Artık biz İstanbul'da yüzde 60'lara yaklaşan desteği, onayı, kabulü yakalamış durumdayız. Bugün geldiğimiz noktayı İstanbul bazında çok başarılı, Türkiye nezdinde elde ettiği kabul, hoşgörü ve sahiplenmeyi çok başarılı buluyoruz."
ifadelerini kullandı.

İstanbul'da güçlendirme yapılan bina sayısı sorulan İmamoğlu lafı dolandırdı
İstanbul'da güçlendirme yapılan bina sayısı sorulan İmamoğlu lafı dolandırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HaberTürk canlı yayınında deprem hazırlıklarıyla ilgili konuştu. İstanbul'da güçlendirme yapılan bina sayısı ve hasar tespit edilen binalarla ilgili bir planın olup olmadığı sorulan İmamoğlu, bu soruya net bir yanıt veremedi. Lafı dolandıran İmamoğlu, "Şöyle bir kere İstanbul'da güçlendirme yapılacak binalarla ilgili bir yolculuğa çıkıyoruz. Bunun tek merkezi biziz, yeni bir şey icat etmiş değiliz. Halihazırda İstanbul'da zaten güçlendirme yapılıyor ama bunu seferberliğe dönüştürmek istiyoruz. Biz bir güvence merkezi olmak istiyoruz. Bütün şehircilik ekibimize KİPTAŞ odağı üzerinden güçlendirme birimi kuralım dedik. Bu birim başvuruları alsın, güçlendirip, güçlendirilemeyeceğini belirtsin. Ehliyetli ekiplerle irtibata geçiyoruz. Bu işin hammaddesini üretenlerle görüşüyoruz, ben bile görüşüyorum. 250-300 bin lira arası daire başı maliyetten bahsediliyor." ifadelerini kullandı.




#CHP
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#Seçim
24 dakika önce
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İmamoğlu aday olması halinde seçileceğini söyledi: Teveccüh görüyorum
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