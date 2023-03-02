İmamoğlu aday olması halinde seçileceğini söyledi: Teveccüh görüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HaberTürk canlı yayınında deprem hazırlıklarıyla ilgili konuştu. İstanbul'da güçlendirme yapılan bina sayısı ve hasar tespit edilen binalarla ilgili bir planın olup olmadığı sorulan İmamoğlu, bu soruya net bir yanıt veremedi. Lafı dolandıran İmamoğlu, "Şöyle bir kere İstanbul'da güçlendirme yapılacak binalarla ilgili bir yolculuğa çıkıyoruz. Bunun tek merkezi biziz, yeni bir şey icat etmiş değiliz. Halihazırda İstanbul'da zaten güçlendirme yapılıyor ama bunu seferberliğe dönüştürmek istiyoruz. Biz bir güvence merkezi olmak istiyoruz. Bütün şehircilik ekibimize KİPTAŞ odağı üzerinden güçlendirme birimi kuralım dedik. Bu birim başvuruları alsın, güçlendirip, güçlendirilemeyeceğini belirtsin. Ehliyetli ekiplerle irtibata geçiyoruz. Bu işin hammaddesini üretenlerle görüşüyoruz, ben bile görüşüyorum. 250-300 bin lira arası daire başı maliyetten bahsediliyor." ifadelerini kullandı.