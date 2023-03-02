CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aday olması halinde yüzde 60 seçilebileceğini söyledi
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un moderatörlüğünde Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'nun,
"Tekrar seçilirim"
ifadesi ise kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.
'YÜZDE 60 İLE SEÇİLİRİM'
'YÜZDE 60 İLE SEÇİLİRİM'
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oğuz'un sorusuna karşılık,
"İstanbul'un her semtinde, her sokağında, dün Bağcılar'daydım, yarın Adalar'a gideceğim, bir sonraki gün Beykoz, daha sonra Üsküdar'a gideceğim. 4 yıla yaklaşan zaman dilimi içerisinde sokakları adımlamak konusunda benim kadar yüksek performanslı bir belediye başkanı son zamanlarda yok. Dolayısıyla teveccüh görüyorum. Bunu İstanbul'da sorguluyoruz. Yüksek oranda kabul görüyoruz. Artık biz İstanbul'da yüzde 60'lara yaklaşan desteği, onayı, kabulü yakalamış durumdayız. Bugün geldiğimiz noktayı İstanbul bazında çok başarılı, Türkiye nezdinde elde ettiği kabul, hoşgörü ve sahiplenmeyi çok başarılı buluyoruz."
ifadelerini kullandı.
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İmamoğlu aday olması halinde seçileceğini söyledi: Teveccüh görüyorum
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