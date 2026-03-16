'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında duruşma tedbirleri artırıldı

"Yargılamanın sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, sanıkların savunmalarının tamamlanabilmesi ve yargılama faaliyetlerinin usul kurallarına uygun biçimde devam ettirilebilmesi için, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, CMK ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sanıkların savunma hakları da gözetilerek, duruşma düzenine uygun bir şekilde yargılama yapılması amacıyla 1. celsesinin 6. oturumuna sanıklar ile vekalet ilişkisi bulunan müdafileri, müştekiler ve müşteki vekilleri ile yargılamayı takip etmek isteyen basın mensupları (daha önce belirtilen kapsama uygun şekilde) ve tutuklu sanıkların 1. veya 2. derece yakınlarından biri ile devam edilmesi ve sayılan kişiler dışındaki kişilerin salona alınmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması hususlarında, gereği rica olunur."