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Gündem

İmamoğlu kendini atadı

İmamoğlu, katıldığı etkinliklerde artık “Cumhurbaşkanı Yardımcısı” unvanını kullanıyor. İBB’nin basın birimi, İmamoğlu’nun Akşener ile katılacağı iftar programını, “İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı iftar programını ilginize sunarız” mesajıyla duyurdu.

04:00 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde katıldığı etkinliklerde “Cumhurbaşkanı Yardımcısı” unvanını kullanıyor.

İBB’nin basın biriminden gelen ve İmamoğlu’nun katılacağı etkinlikleri bildiren mesajlardaki ifadeler dikkat çekti. Mesajda İmamoğlu’nun katılacağı program “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı iftar programını ilginize sunarız” diye duyuruldu. Akşener, “Kumar masası” diyerek kalktığı 6’lı Masa’dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Adayı olması şartıyla geri dönmüştü.



#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#İYİ Parti
#CHP
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