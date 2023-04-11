İmamoğlu kendini atadı

İstanbul seçim bölgeleri milletvekillerinin aday olması ile gündem geldi. İtanbul'da bölgeler coğrafi yapıya göre şekillenirken; tarihi alanlar, Anadolu yakası ve sur dışında kalan bölgeler dahil toplam 3 bölgeye ayırılmış durumda. İstanbul 1. bölge, 2. bölge ve 3. bölgede hangi ilçeler var? İşte 2023 seçimlerinde etkili olacak İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası seçim bölgelerinde yer alan ilçeler...