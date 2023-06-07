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İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun MYK hamlesinin ardından bir kez daha değişim istedi: Görev almaktan çekinmem

CHP'de genel başkanlık tartışmaları devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'nun MYK’dan kendisine yakın isimleri uzaklaştırmasının ardından ilk kez konuşan İmamoğlu, bir kez daha 'Değişim şart' dedi. İmamoğlu, "Değişim sadece kurul ile olmaz. Mesele bir kurul meselesi değildir. Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz" ifadelerini kullandı.

15:01 . 7/06/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'nun MYK’dan kendisine yakın isimleri uzaklaştırmasının ardından ilk kez konuşan İmamoğlu, bir kez daha 'Değişim şart' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun MYK’dan kendisine yakın isimleri uzaklaştırmasının ardından ilk kez konuşan İmamoğlu, bir kez daha 'Değişim şart' dedi.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda ise yüzde 47.82 oy alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti. Sonuçların ardından muhalif kesimde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapıldı.

CHP'de koltuk kavgası büyüyor

Parti içinde bu tartışmalar sürerken son günlerde ise CHP'nin başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmeye çalıştığı iddiaları da gündemi meşgul ediyor.



Kılıçdaroğlu, seçim gecesi 'Yola devam' mesajı verse de ancak İmamoğlu değişim çağrısı yapmıştı. İmamoğlu'nun bu çağrısının ardından Kılıçdaroğlu, MYK’da İmamoğlu’na yakın isimlere yer vermemişti.

İmamoğlu bir kez daha 'değişim' dedi: Görev almaktan çekinmem

Gelişmelerin ardından İmamoğlu'dan yeni bir açıklama geldi. İBB Başkanı, değişim talebini yineleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"CHP, Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi partisidir. Devletimiz, milletimiz her şeyin önünde yer almıştır benim için. Siyasi partilerin hizmet aracı olduğunu defalarca dile getirdim. Değişim meselesi önemli, değişim çok önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada aslında net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Topyekün bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum, değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım.
Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimi ile olmayacağının hepimiz bilincindeyiz. Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Her kesimin ne istediğini anlamak şart. Bunları görmek zorundayız.
Özellikle ülkemizde çok genç bir nüfusa sahibiz. Bunların ne istediğini görmeden siyaset olmaz. Ben o gün ne ifade etmişsem aynı yerde aynı duruşla yoluma devam ediyorum. Demokrasi de bunun için var. Demokrasi en ciddi şekilde değişimi tarif eder. Hayatımızda en önemli şeyin demokrasi olduğunu hep ifade ettim. Mesele bir makam ve bir kurul meselesi değil.
İdeallerim uğruna görev almaktan çekinmem, çekinmedim. Aynı yolda yürüyeceğim. Süreci takip ediyorum."

#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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