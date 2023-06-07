İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun MYK hamlesinin ardından bir kez daha değişim istedi: Görev almaktan çekinmem

Özellikle ülkemizde çok genç bir nüfusa sahibiz. Bunların ne istediğini görmeden siyaset olmaz. Ben o gün ne ifade etmişsem aynı yerde aynı duruşla yoluma devam ediyorum. Demokrasi de bunun için var. Demokrasi en ciddi şekilde değişimi tarif eder. Hayatımızda en önemli şeyin demokrasi olduğunu hep ifade ettim. Mesele bir makam ve bir kurul meselesi değil.