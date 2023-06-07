İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun MYK hamlesinin ardından bir kez daha değişim istedi: Görev almaktan çekinmem

Kılıçdaroğlu'nun MYK’dan kendisine yakın isimleri uzaklaştırmasının ardından ilk kez konuşan İmamoğlu, bir kez daha 'Değişim şart' dedi.
14 Mayıs seçimlerinde yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda ise yüzde 47.82 oy alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti. Sonuçların ardından muhalif kesimde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapıldı.
CHP'de koltuk kavgası büyüyor
Parti içinde bu tartışmalar sürerken son günlerde ise CHP'nin başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmeye çalıştığı iddiaları da gündemi meşgul ediyor.
Kılıçdaroğlu, seçim gecesi 'Yola devam' mesajı verse de ancak İmamoğlu değişim çağrısı yapmıştı. İmamoğlu'nun bu çağrısının ardından Kılıçdaroğlu, MYK’da İmamoğlu’na yakın isimlere yer vermemişti.
İmamoğlu bir kez daha 'değişim' dedi: Görev almaktan çekinmem
Gelişmelerin ardından İmamoğlu'dan yeni bir açıklama geldi. İBB Başkanı, değişim talebini yineleyerek şu açıklamalarda bulundu: