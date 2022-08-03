Gündem İmamoğlu konvoyla yemek yemeye gitti Kapı açma detayı dikkat çekti
İSTANBUL

İmamoğlu konvoyla yemek yemeye gitti: Kapı açma detayı dikkat çekti

Seçim dönemi "İsraf var, bitireceğim" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, konvoyla bir lokantaya yemek yemeye gitmesi tepki topladı. Sosyal medyada gündem olan videoda İmamoğlu'nun kapısını açan kişiye önce başka bir kişinin kapı açması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmamoğlu konvoyla yemek yemeye gitti: Kapı açma detayı dikkat çekti
Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yemek yemek için konvoyuyla restorana gitti. Çok sayıda araçla oluşturulan konvoy kısa sürede sosyal medyada gündem olurken İmamoğlu'nun kapısını açan kişiye önce başka bir kişinin kapı açması ise dikkatlerden kaçmadı.

Seçim dönemi "İsraf var, bitireceğim" diyen İBB Başkanı İmamoğlu, lüks araçlarla oluşturulan konvoyuyla gittiği restoranın şefi tarafından kapıda karşılandı. Kendisini karşılayanlarla tek tek selamlaşan İmamoğlu daha sonra restorana doğru yöneldi.

KAPISINI AÇANIN KAPISINI AÇTILAR

Öte yandan konvoyda İmamoğlu'nun kapısını açacak olan kişinin kapısının başka bir kişi tarafından açılması dikkat çekti.

İmamoğlu konvoyla yemek yemeye gitti
OYNAT 01:02
İmamoğlu konvoyla yemek yemeye gitti
'İsraf var, bitireceğim' çıkışları yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, konvoyla bir lokantaya yemek yemeye gitmesi sosyal medyanın gündeminde.


SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan video hakkında çoğu kullanıcı İmamoğlu'nun yemek yemek için araç konvoyunu kullanmasına tepki gösterdi.

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