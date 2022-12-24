İmamoğlu ve Yavaş’ı masaya getiriyor

5 Ocak’ta, yeni yılın ilk zirvesini Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde yapmaya hazırlayan 6’lı masada seçim yaklaştıkça adaya ilişkin pazarlıkların ön plana çıkması bekleniyor. Bu çerçevede aday ya da adayların masadan mı yoksa masa çevresindeki isimlerden mi çıkacağı masanın tarihi için büyük önem taşıyor. Liderlerin son karar verici olduğu konuda ise gözler ‘partilerin iç işlerine karışma’ ve ‘fotoğraf’ krizini geride bırakan Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener’in önerecekleri isim ya da isimler de olacak.

AKŞENER, CHP’Yİ KIZDIRACAK

Edinilen bilgilere göre, CHP liderinin her fırsatta “görevlerinin başındalar, şehirlerine hizmet ediyorlar” şeklindeki sözleriyle adaylıklarına kırmızı ışık yaktığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti’nin gündeminden düşmüyor. 6’lı cephede aday konusu gündeme geldiğinde bu isimlerin İYİ Parti tarafından masaya getirileceği Akşener’in yakın kurmaları tarafından dillendiriliyor.

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GEREKÇE ANKETLER

İYİ Parti kurmayları bu adımın gerekçesini anketlere dayandırıyor. Bugüne kadar yapılan anketlerin birçoğunda İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı seçimleri için vatandaşa sorulduğu belirtiliyor. Kamuoyu tarafından bilindikleri ve sevildikleri için de anketlerin bir sonucu olarak İYİ Parti tarafından sonuçların masaya getirileceği ileri sürüldü.

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