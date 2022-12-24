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POLİTİKA

İmamoğlu ve Yavaş’ı masaya getiriyor

Saraçhane krizi sonrası İYİ Parti’den masanın büyük ortağı CHP’yi kızdıracak yeni hamle geliyor. Akşener, Kılıçdaroğlu’nun “Baba-oğul gibiyiz” dediği İmamoğlu ile Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için masaya taşıyacak. 5 Ocak’taki görüşme öncesi yeni kriz kapıda.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
İmamoğlu ve Yavaş’ı masaya getiriyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

5 Ocak’ta, yeni yılın ilk zirvesini Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde yapmaya hazırlayan 6’lı masada seçim yaklaştıkça adaya ilişkin pazarlıkların ön plana çıkması bekleniyor. Bu çerçevede aday ya da adayların masadan mı yoksa masa çevresindeki isimlerden mi çıkacağı masanın tarihi için büyük önem taşıyor. Liderlerin son karar verici olduğu konuda ise gözler ‘partilerin iç işlerine karışma’ ve ‘fotoğraf’ krizini geride bırakan Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener’in önerecekleri isim ya da isimler de olacak.

AKŞENER, CHP’Yİ KIZDIRACAK

Edinilen bilgilere göre, CHP liderinin her fırsatta “görevlerinin başındalar, şehirlerine hizmet ediyorlar” şeklindeki sözleriyle adaylıklarına kırmızı ışık yaktığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti’nin gündeminden düşmüyor. 6’lı cephede aday konusu gündeme geldiğinde bu isimlerin İYİ Parti tarafından masaya getirileceği Akşener’in yakın kurmaları tarafından dillendiriliyor.

GEREKÇE ANKETLER

İYİ Parti kurmayları bu adımın gerekçesini anketlere dayandırıyor. Bugüne kadar yapılan anketlerin birçoğunda İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı seçimleri için vatandaşa sorulduğu belirtiliyor. Kamuoyu tarafından bilindikleri ve sevildikleri için de anketlerin bir sonucu olarak İYİ Parti tarafından sonuçların masaya getirileceği ileri sürüldü.

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