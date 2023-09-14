İmamoğlu'na kapıyı kapatan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu: Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Başkanı Buğra Kavuncu 'İttifak şart' diyen İmamoğlu'nun kendilerine gelmesi halinde reddedeceklerini belirtti.
İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) tarafından onayladı. 50 üyeli GİK’te sadece 4 üye karara karşı çıktı.
Alınan kararla ilgili BBC Türkçe'ye konuşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Başkanı Buğra Kavuncu, 2018, 2019 ve 2023 seçimlerinde ittifak yapıldığını ve bunun istenilen değişimi sağlamadığını belirtti.
Partisinin elinden geleni yaptığını vurgulayan Kavuncu, bunun bedelini de ödediklerini ifade etti.
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İmamoğlu'nun 'İttifak şart' çıkışına da değinen Kavuncu, böyle bir teklifle kendilerine gelinmesi halinde 'aday belirleme sürecindeyiz diyerek reddedeceklerini belirterek "GİK’in almış olduğu bir karar var ve bu net. Bunun değişmesi için bir sebep yok." diye konuştu.