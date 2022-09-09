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POLİTİKA

İmamoğlu'nun tatil keyfi bitmek bilmiyor: Güneyden sıkıldı yeni rotası Edremit Körfezi

Çeşitli vaatlerle İBB Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, görev süresi boyunca özellikle doğal afet gibi İstanbulluların sıkıntıya düştüğü anlarda koltuğunda değil tatilde ortaya çıkıyordu. Tatil keyfi bitmek bilmeyen İmamoğlu, bu kez de Edremit Körfezi'nde poz verdi.

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Haber Merkezi Diğer
İmamoğlunun tatil keyfi bitmek bilmiyor: Güneyden sıkıldı yeni rotası Edremit Körfezi
Ekrem İmamoğlu

İstanbullulara yaptığı hizmet ile değil yaptığı tatiller ile gündemden düşmeyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez Balıkesir'de tatilin tadını çıkardı. Altınoluk'ta önceki gün bir tatil mekanında görüntülenen İmamoğlu sonrasında CHP'li Belediye Başkanları ve bazı işadamlarını yanına çağırıp toplantı düzenledi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İki gün boyunca Altınoluk'ta kalan İmamoğlu, sosyal medyada 'başkanlarla yapılacak hizmetler için toplantı yaptık' havası oluşturmaya çalışsa da aslında bu toplantının İmamoğlu'nun babası adına sahile sıfır aldığı yeni arazinin nasıl değerlendirileceğine yönelik olduğu ortaya çıktı.

Denize sıfır arazi satın aldı

Daha önce Kazdağları'nda bulunan Güre İlçesi'ndeki Kavurmacılar mevkiindeki aldığı onlarca dönüm arazideki ağaçları katlederek 11 adet villa inşa eden Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu adına bu kez de Edremit Sahilinde denize sıfır bir arazi satın aldığı öğrenildi. Bu arazi için bizzat bölgeye giden İmamoğlu, hem tatil yaptı hem de babasının arazisi için kolları sıvadı.

Ekrem İmamoğlu tatilini geçirdiği bölgedeki bir otele Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveviler, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Ayvacık Belediye başkanı Mesut Bayram ve Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ı çağırdı.

Villalar inşa edecek

CHP'li Belediye Başkanları 'İmamoğlu ile toplantı yaptık' fotoğrafları paylaşırken, perde arkasında arazi değerlendirilmesi yapıldığı öğrenildi. İmamoğlu başkanlarla toplantı yaparken, İmamoğlu'nun babasının da yeni aldıkları arazinin noterde işlemlerini yaptığı öğrenildi.

Edremit'te denize sıfır alınan araziye yine İmamoğlu ailesi tarafından villalar inşa edileceği vurgulandı. İki gün Altınoluk'ta kalan İmamoğlu, dün İstanbul'a döndü.

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