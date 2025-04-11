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İmamoğlu'nun yargılandığı Akın Gürlek davasında duruşma ertelendi

İmamoğlu'nun yargılandığı Akın Gürlek davasında duruşma ertelendi

11:5711/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
DHA
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İmamoğlu, Akın Gürlek ve ailesini tehdit etmekle yargılanıyor.
İmamoğlu, Akın Gürlek ve ailesini tehdit etmekle yargılanıyor.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili ifadeleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşmasının görülmesine başlandı. Duruşma Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonunda görülüyor. Duruşma saat 10.20 sıralarında başladı. Duruşma 16 Haziran'a ertelendi.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili ifadeleri nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Saat 10.20'de başlayan duruşma Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonunda görülüyor.

Duruşma için çok sayıda CHP milletvekili ve belediye başkanları sabah erken saatlerde Silivri'ye geldi.




Duruşma ertelendi


Mahkeme duruşmaya verilen 5 dakikalık aranın ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme Akın Gürlek'in avukatının dosyaya katılma talebinde bulunmasının ardından, talebi tehdit ve hakaret suçlarından kabul etti. 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçundan ise Gürlek'in suçtan zarar görmediği gerekçesiyle bu suç yönünden katılma talebinin reddine karar verildi. Duruşma 16 Haziran Pazartesi gününe ertelendi.






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