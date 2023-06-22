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İmza krizi: 24 il başkanı rest çekti

CHP il başkanlarıyla Ankara'da bir araya gelen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda teşkilatlardan ortak imzalı bir destek açıklaması istedi. Ancak 24 il başkanı metne imza atmayı reddetti. Bununla da yetinmeyen il başkanları Kılıçdaroğlu'na karşı değişim mesajı verdi.

04:00 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP il başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplandı. Basına kapalı toplantıda, “CHP’de değişim” çağrıları ve Kurultay takvimi ele alınarak, seçim sonrası değerlendirmesi yapıldı. CHP’nin bazı il başkanları, toplantı öncesi parti genel merkez binasına girerken basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 8 saat süren toplantıda parti yönetimi ile il başkanları arasında imza krizi çıktı.

KILIÇDAROĞLU’NA SERT ELEŞTİRİLER

İddiaya göre toplantı esnasında Kılıçdaroğlu’nun kurmay ekibi, il başkanlarının imzalarıyla “Genel Merkez yola devam ediyor, Genel Başkanımıza güvenimiz tam” konulu açıklama yayımlamak istedi. Ancak 24 il başkanı metne imza atmayı reddetti. Bu il başkanlarının ikna edilmesi durumunda bugün bir metin yayınlanabileceği belirtildi. Ayrıca toplantıda İl başkanlarının Kılıçdaroğlu’na sert eleştiriler yönelttiği “Seçimleri kaybettik, CHP’nin tekrar heyecana ihtiyacı var. İttifak aşamasında ve listelerin hazırlanmasında biz hiç dikkate alınmadık” dediği dile getirildi.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Siyaset
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