İmza krizi: 24 il başkanı rest çekti

İddiaya göre toplantı esnasında Kılıçdaroğlu’nun kurmay ekibi, il başkanlarının imzalarıyla “Genel Merkez yola devam ediyor, Genel Başkanımıza güvenimiz tam” konulu açıklama yayımlamak istedi. Ancak 24 il başkanı metne imza atmayı reddetti. Bu il başkanlarının ikna edilmesi durumunda bugün bir metin yayınlanabileceği belirtildi. Ayrıca toplantıda İl başkanlarının Kılıçdaroğlu’na sert eleştiriler yönelttiği “Seçimleri kaybettik, CHP’nin tekrar heyecana ihtiyacı var. İttifak aşamasında ve listelerin hazırlanmasında biz hiç dikkate alınmadık” dediği dile getirildi.