İmza operasyonu komediye döndü

Önceki gün basın toplantısı düzenleyen 55 CHP il başkanı, kurultayda Kılıçdaroğlu’nu desteklediklerini açıklamıştı.
Salı gecesi Özgür Özel’e 196 İstanbul delegesinden 185’inin imzasını getiren İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in bu hamlesinin ardından, çarşamba günü TBMM’de 95 milletvekilinin Kılıçdaroğlu’na destek imzası verdiği açıklanmıştı.
GÜN AĞARMADAN YAYILDI
Edinilen bilgiye göre, genel merkez, imzaları salı gecesi milletvekillerinden apar topar istedi. Öyle ki, genel merkez bürokratları, yanlışlıkla değişim yanlısı vekilleri de aradı. Değişim yanlısı bir vekil, “Ben değişimciyim, siz şaşırdınız herhalde” diyerek tepki gösterdi. 106 milletvekilinin arandığı salı gecesi 95 vekilden imza toplanabildi. Yanlışlıkla aranan değişimci vekiller durumu, gün ağarmadan arkadaşlarına bildirince, genel merkez yeni bir önlem almak zorunda kaldı.
20 İMZA GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Sızan bilgi karşısında, 774 kurultay delegesinin açıkça Kılıçdaroğlu’nun arkasında durduğu ve 750 imzaya ulaşıldığı izlenimi verilmek istendi. Bu nedenle perşembe günü akşam saatlerine doğru genel merkez, il başkanları toplantısının organize edilmesini kararlaştırdı. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığı ile tanınan vekillerin, Kılıçdaroğlu’na imza veren 95 vekil içinde 20 kadarının açıktan ‘Değişimciyim’ diyemediği için imza attığı ifade ediliyor.