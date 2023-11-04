İmza operasyonu komediye döndü

Edinilen bilgiye göre, genel merkez, imzaları salı gecesi milletvekillerinden apar topar istedi. Öyle ki, genel merkez bürokratları, yanlışlıkla değişim yanlısı vekilleri de aradı. Değişim yanlısı bir vekil, “Ben değişimciyim, siz şaşırdınız herhalde” diyerek tepki gösterdi. 106 milletvekilinin arandığı salı gecesi 95 vekilden imza toplanabildi. Yanlışlıkla aranan değişimci vekiller durumu, gün ağarmadan arkadaşlarına bildirince, genel merkez yeni bir önlem almak zorunda kaldı.