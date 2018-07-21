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POLİTİKA

İmza satrancı

Muharrem İnce ve ekibinin olağanüstü kurultay için imza toplama çabasını sürdürdüğü CHP’de nefesler tutuldu. Parti tüzüğüne göre imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu yani 630 kurultay delegesinin imzasının parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP'de Muharrem İnce'nin ekibi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları kızışıyor.
CHP'de Muharrem İnce'nin ekibi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları kızışıyor.

CHP'de yaşanan olağanüstü kurultay savaşında her imzanın büyük değeri var. Bu nedenle Muharrem İnce ve ekibi alınan imzaların geri çekilmemesi ve üzerine yenilerinin eklenmesi konusunda ter dökerken, parti yönetimi de imzaların genel merkeze teslim öncesinde imzacı delegeleri vazgeçirme telaşında.

KRİTİK HAFTA SONU

CHP'de Muharrem İnce'nin ekibi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında başlayan olağanüstü kurultay tartışmaları kızışıyor. Önceki gün itibarıyla 527 imza toplayan muhalifler, son düzlüğe girdi. Parti tüzüğüne göre imza süreci başladıktan sonra 15 gün içinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu yani 630 kurultay delegesinin imzasının parti genel merkezine bir hafta içinde verilmesi gerekiyor.

10 GÜN SÜRE VAR

Buna göre imzaların toplanması için 10 günlük süre daha bulunuyor. Ancak muhalifler için hafta sonu kritik önem taşıyor. İmza toplama sürecini uzatmak istemeyen muhalifler hafta sonunda kurultayın toplanması için gerekli olan 103 delegeyi daha imza vermeleri için ikna etmeye çalışacak.

SON KOZ...

Genel Merkez de muhaliflerin imza seferberliğine karşın hamlelerine devam ediyor. Delegeleri arayarak imza vermemeleri yönünde uyarılarda bulunurken son kozunu da elinde tutuyor. Kulislerde Genel Merkez'in son kozunun imza veren delegelerin imzalarını geri çekmeleri yönünde olduğu değerlendiriliyor.

HESAPLAR SUYA DÜŞECEK

Böylece, muhalifler yeterli delegeyi bulsa bile imzalar Genel Merkez'e teslim edilmeden önce Genel Merkez'in ikna ettiği delegeler imzalarını geri çekecek ve muhaliflerin olağanüstü kurultay hesapları suya düşecek.

  • Tezcan’a sert tepki
  • CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, muhaliflerin kurultay için topladığı imza sayısına ilişkin açıklamaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Tezcan, "İmza toplanırsa gereken neyse yapılır. Paylaşılan rakamların gerçekle ilgisi yok değil. Bugün açıklanan rakam gerçek bir rakam değildir.Bizim elimizde belgeye dayalı rakam yok" dedi. Kurultay toplanması için harekete geçen isimlerden Parti Meclisi Üyesi ve eski Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer ise, Tezcan'ın bu açıklaması sonrası Twitter hesabından, “Değişim ve umut için başlattığımız olağanüstü kurultay talebimizde 2’nci gün. Noter tasdikli imza sayısı 466” mesajını paylaştı.

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