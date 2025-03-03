İnan Kıraç’a demans teşhisi

İşadamı İnan Kıraç’a fiili ehliyetinin yerinde olmadığı gerekçesiyle vasi tayin edilmesi gerektiğine karar veren Adli Tıp Kurumu’nun, Kıraç’a “demans” teşhisi koyduğu öğrenildi. İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

TESTLER YAPILDI

İstanbul Anadolu 2. Sulh Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu’na İnan Kıraç’ın durumunu sordu. Adli Tıp 10'uncu İhtisas Kurulu’ndaki psikiyatrist, nörolog ve adli tıp uzmanı 26 Şubat’ta Kıraç’ı muayene etti. Uzmanların psikometrik testler de dahil olmak üzere kapsamlı bir değerlendirme yaparak Kıraç’a demans teşhisi koyduğu öğrenildi. Muayene sonucunda Kıraç’ın hukuki ve fiili ehliyetinin olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

DAVADA YENİ SÜREÇ

Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024’te Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali için mahkemeye başvurmuş ve evlilik sırasında babasının fiili ehliyetinin bulunmadığını iddia etmişti. Anadolu 18. Aile Mahkemesi’ne yapılan iptal başvurusu kapsamında, mahkemenin de Adli Tıp'a mütaalasını sorması bekleniyor. Mahkeme, raporu dikkate alarak Kıraç’ın evlilik sırasında ehliyetsiz olduğu sonucuna varırsa, evliliğin iptaline karar verilebilir.







