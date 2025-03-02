BNS Gıda, markalarından SushiCo’ya ait sistemlerde 28 Şubat 2025 tarihinde bir veri güvenliği ihlali yaşandığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, izinsiz erişimin yalnızca müşterilerin isim, soy isim, iletişim bilgileri ve sipariş detaylarını kapsarken şifreler ve finansal bilgilerin ise bu ihlalden etkilenmedi.

Kredi kartı bilgileri güvende

Dünya'da yer alan ahbere göre; BNS Gıda, kredi kartı bilgilerinin kendi sistemlerinde saklanmadığını ve bu nedenle herhangi bir sızıntının söz konusu olmadığını vurguladı.

Ek önlemler alındı

Olayın fark edilmesiyle birlikte şirketin siber güvenlik ekipleri ve bağımsız uzmanlarla detaylı bir inceleme başlattığı aktarıldı. Açıklamada, ihlalin kaynağının tespit edilerek giderildiği ve sistemin güvenliğini artırmaya yönelik ek önlemler alındığı belirtildi.

Müşterilere uyarı

BNS Gıda, müşterilerine yönelik şu uyarıları yaptı: Şüpheli e-posta, SMS veya telefon aramalarına karşı dikkatli olunması ve bilinmeyen kişilerden gelen taleplere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi. Şirket, ihlalle ilgili bilgi almak isteyen müşteriler için özel bir destek hattı oluşturulduğunu duyurdu.











