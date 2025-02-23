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Kripto tarihinin en büyük siber saldırısı

Kripto tarihinin en büyük siber saldırısı

04:0023/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.

Kripto para piyasaları, tarihin en büyük siber saldırılarından biriyle sarsıldı.

Kripto borsa Bybit’in soğuk cüzdanı ele geçirilerek yaklaşık 1,46 milyar dolarlık 499.400 Etherium coin (ETH) çalındı. Bu saldırı, kripto tarihindeki toplam 9,2 milyar dolarlık hack vakalarının yüzde 16’sına denk gelen rekor bir büyüklüğe ulaştı. Saldırının, Bybit’in çoklu imza güvenlik sistemini hedef alan bir sosyal mühendislik yöntemiyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

ETHEREUM %4 DÜŞTÜ

Olayın ardından, çalınan varlıkların merkeziyetsiz borsalar üzerinden takas edildiği ve Tornado Cash gibi iz karıştırıcı hizmetleri kullanılarak izlerin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtiliyor. Saldırının, blokzincir üstü verilerle tespit edilmesiyle birlikte Ethereum’un piyasa fiyatında da yüzde 4’ü aşan bir düşüş yaşandı. Düzenli güvenlik denetimlerinin yapılmaması ve teknik bilgi eksikliği nedeniyle büyük bir kaybın yaşandığı olay, kripto dünyasında güvenliğin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi.



#Kripto Borsası
#Ekonomi
#ETH
#BTC

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