Araç sahipleri dikkat: Motorine zam geldi

Brent petrol ve döviz kurundaki değişikliklerin ardından zam beklentisi oluşmuştu. Beklenen zam gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı.





Motorine zam geldi





Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı. Fiyat artışının tamamı pompa satış fiyatlarına yansıdı. Akaryakıta gelen zamla tabelalardaki fiyatlarda değişim oldu.





Zam kararının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları 48-49 TL arasında çıktı.





Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?





Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.





Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor.





Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.





Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.











