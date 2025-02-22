Piyasalara karbon kredisi

Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm hedeflerine erişmek için karbon kredisi uygulamasını hayata geçirecek. İşletmeler, kendilerine tanınan kredi hakkının üzerine çıkarsa para cezası ödeyecek. Kredi fazlası olan işletmeler fazladan kredilerini satarak gelir elde edebilecek. Karbon kredileri, İklim Kanunu teklifinin yasalaşması halinde hayata geçirilecek ulusal bir sistemle (Emisyon Ticaret Sistemi) kayıt altına alınacak. Sistem kayıtlı olmadığı halde karbon ve sera gazı yayan firmalara maddi yaptırım uygulanacak. Kanun, gönüllü karbon piyasaları ile karbon kredilerinin alım satımını düzenleyerek, gönüllü dayanıklılıklarını yerine getirmesine olanak tanıyacak.





YEŞİL EKONOMİYE GEÇİŞİ SAĞLAYACAK

Meclis gündemine alınan İklim Kanunu teklifi, gündelik hayatın her alanında kendin gösteren karbon bazlı ürünlerin kullanımını azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda karbon kredisi mekanizması da devreye alınacak. Karbon kredisi, sera gazı ve karbon emisyon azaltımını teşvik ederken, yeşil ekonomiye geçişi destekleyecek. Bu krediye sahip olanlara belli miktarlarda karbondioksit veya diğer sera gazlarını beli bir süre yayma izin verilecek. Bu işletmelerden her yıl doğrulanabilir sera gazı emisyon raporu alınacak.





FINANSMAN DEVRI MÜMKÜN

Karbon kredisi, karbon veya sera gazı yayan şirketlere tanınan karbondioksit üretim hakkını ifade ediyor. 1 ton karbondioksit üretimi 1 karbon kredisine denk geliyor. Kredisini aşan ya da bu kredilerin tutulduğu Emisyon Ticaret Sistemi’ne dahil olmayan işletmelere 10 milyon liraya kadar para cezası da kesilebilecek. Ayrıca bir şirket fazla krediye sahipse bu krediyi başka şirketlere satabilir.



