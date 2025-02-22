Borsadaki olağan dışı hareketliliğe SPK incelemesi

Borsa İstanbul dün olumsuz bir haber akışı olmamasına rağmen satışlar yüzünden sert bir düşüşle kapattı. BIST 100 endeksi, gün içerisinde yüzde 3.30 değer kaybedip 9 bin 474 seviyelerine kadar geriledikten bir miktar toparlanarak haftanın son işlem gününü yüzde 2,09 değer kaybıyla 9 bin 602,16 puandan tamamladı. Borsadaki derin düşüşte biri yerli diğeri yabancı iki bankanın sert satışları etkili oldu. Sermaye Piyasası Kurulu, özellikle küçük yatırımcıyı panikleten olağanüstü fiyat hareketliliği ile ilgili inceleme başlattı. SPK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: