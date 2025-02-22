Borsadaki olağan dışı hareketliliğe SPK incelemesi

Borsa İstanbul dün olumsuz bir haber akışı olmamasına rağmen satışlar yüzünden sert bir düşüşle kapattı. BIST 100 endeksi, gün içerisinde yüzde 3.30 değer kaybedip 9 bin 474 seviyelerine kadar geriledikten bir miktar toparlanarak haftanın son işlem gününü yüzde 2,09 değer kaybıyla 9 bin 602,16 puandan tamamladı. Borsadaki derin düşüşte biri yerli diğeri yabancı iki bankanın sert satışları etkili oldu. Sermaye Piyasası Kurulu, özellikle küçük yatırımcıyı panikleten olağanüstü fiyat hareketliliği ile ilgili inceleme başlattı. SPK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
CEZAİ YAPTIRIM UYGULANACAK
“Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır. Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır. Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır.”