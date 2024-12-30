Ford'un X hesabından İsrail karşıtı paylaşımlar yapıldı

Ford'un resmi X hesabından İsrail karşıtı paylaşımlar yapıldı.
ABD'li otomotiv firması Ford'un resmi X hesabı hacklendi. Firmanın hesabından İsrail karşıtı paylaşımlar yapılırken, söz konusu gönderilerin daha sonra silindiği görüldü. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
ABD'nin köklü otomobil markası Ford'un resmi X hesabı hacklenerek İsrail karşıtı, Filistin yanlısı paylaşımlar yapıldı.
İngilizce olarak yapılan paylaşımlarda, "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Bütün gözler Gazze'de" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımların daha sonra silindiği görülürken konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
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