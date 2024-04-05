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İBB'nin personel verileri hacklendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşlarda ve 33 iştirak şirketinde çalışanlara ait veriler hacklendi. 85 bin personelin isim soy isim, mail ve şifrelerinden oluşan dosya Dark Web’deki bazı forumlarda satışa çıkarıldı.

Haber Merkezi
04:00 - 5/04/2024 Cuma
Güncelleme: 02:54 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı kuruluşlar ve 33 iştirak şirketinde veri sızıntısı yaşandı. 85 bin kişiye ait mail, şifre, isim ve soy isim şeklinde oluşturulan dosya Dark Web’de satışa çıkarıldı. Satışla birlikte hem personel isim listesine hem maillerine hem de şifrelerine doğrudan erişim sağlanabilecek. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre İBB'ye ait olan resmi e-posta uzantısı ibb.gov.tr haricinde diğer iştirak şirketlerinden İSPARK ve İGDAŞ'ın da personellerinin e-mail adresleri şifreleriyle birlikte ifşa edilmiş olduğu görüldü.


SIZINTININ KAYNAĞI BELİRSİZ

İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde toplam 85 bin personel yer alırken, veri sızıntısının nereden yapıldığı henüz bilinmiyor.Konuyla ilgili İBB tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, İBB personellerinin resmi maillerinin hacklendiklerinden haberlerinin de olmadığı ortaya çıktı. Yaşanan sızıntının boyutunun mahrem olarak nerelere uzandığı ise yapılan araştırmalar sonucunda belli olacak.


#İBB
#Dark Web
#forum
#hack
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