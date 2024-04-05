İBB'nin personel verileri hacklendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı kuruluşlar ve 33 iştirak şirketinde veri sızıntısı yaşandı. 85 bin kişiye ait mail, şifre, isim ve soy isim şeklinde oluşturulan dosya Dark Web’de satışa çıkarıldı. Satışla birlikte hem personel isim listesine hem maillerine hem de şifrelerine doğrudan erişim sağlanabilecek. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre İBB'ye ait olan resmi e-posta uzantısı ibb.gov.tr haricinde diğer iştirak şirketlerinden İSPARK ve İGDAŞ'ın da personellerinin e-mail adresleri şifreleriyle birlikte ifşa edilmiş olduğu görüldü.