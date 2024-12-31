Ford'dan Filistin yanlısı paylaşımlara açıklama: "Görüşlerimizi temsil etmiyor"

Otomobil devi Ford'un X hesabı hacklendi. Hesapta "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" paylaşımları yapıldı. Şirket, hesaplarının hacklendiğini resmen duyurdu.
ABD'li otomobil üreticisi Ford, Filistin'i destekleyen İsrail karşıtı paylaşımlar yapılan X hesabının hacklendiğini açıkladı.
"Görüşlerimizi temsil etmiyor"
Şirket, X'ten yaptığı açıklamada, İsrail karşıtı mesajlar paylaşılan hesabının kısa süreliğine hacklendiğini belirtti. Söz konusu paylaşımların "şirketin görüşlerini temsil etmediği" vurgulanan açıklamada, "Ford ve X, bu ihlali araştırıyor." denildi.
Hacklenen hesapta Filistin yanlısı paylaşımlar yapılmıştı
Dün Ford'un resmi X hesabından "Özgür Filistin", "İsrail terörist bir devlettir" ve "Tüm gözler Gazze'de" mesajları paylaşılmıştı. Hesabın ele geçirildiği öne sürülmüş, söz konusu paylaşımlar kısa süre içinde silinmişti.