İnce'nin Memleket Partisi resmen kuruldu

CHP'nin 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olan, eski Milletvekili Muharrem İnce, başlattığı Memleket Haraketi'ni partileştirmek için İçişleri Bakanlığı'na başvuru dilekçesini sundu.
Gazete Duvar'ın haberine göre, yeni partinin resmen kurulması için başvuru dilekçesini veren İnce, başvurunun ardından bakanlıktan ayrıldı.
PARTİNİN SÖZCÜSÜ CHP'DEN İSTİFA EDEN USLUER
Memleket Partisi'nin sözcülüğüne bu ayın başında CHP'den istifa eden Gaye Usluer getirildi. Muharrem İnce, oy birliğiyle partinin genel başkanı seçildi. İnce, yarın basın toplantısı gerçekleştirecek.
PARTİNİN SLOGANI MAVİ
Usluer, partinin sloganının 'mavi' olduğunu söyledi. Usluer, sloganın memleketin, adaletin, vicdanın ve iş'in baş harflerini temsil ettiğini söyledi.
CHP'DEN İSTİFA EDEN VEKİLLER PARTİDE
CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Memleket Partisi içinde yer alıyor.
Partinin Merkez Yürütme Kurulu'ndaki (MYK) görev dağılımı şöyle:
Muharrem İnce: Genel Başkan
Gaye Usluer: Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü
Hakkı Aklın: Genel Sekreter
Hüseyin Avni Aksoy: Genel Başkan Yardımcısı
Özcan Özel: Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Ali Çelebi: Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü
Serhat Galip ve Nurban Demirbağ: Genel Başkan Yardımcıları
Mevlüt Dudu ve Mert Ünlü: Genel Sekreter Yardımcıları
Serkan Ufuk Akgün: Genel Sayman.