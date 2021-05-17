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POLİTİKA

İnce'nin Memleket Partisi resmen kuruldu

Muharrem İnce, Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na sundu. Memleket Partisi'nin sözcülüğüne geçtiğimiz haftalarda CHP'den istifa eden Gaye Usluer getirildi. Muharrem İnce, oy birliğiyle partinin genel başkanı seçildi. Usluer, partinin sloganının 'mavi' olduğunu söyledi.

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İncenin Memleket Partisi resmen kuruldu
Muharrem İnce

CHP'nin 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı olan, eski Milletvekili Muharrem İnce, başlattığı Memleket Haraketi'ni partileştirmek için İçişleri Bakanlığı'na başvuru dilekçesini sundu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, yeni partinin resmen kurulması için başvuru dilekçesini veren İnce, başvurunun ardından bakanlıktan ayrıldı.

PARTİNİN SÖZCÜSÜ CHP'DEN İSTİFA EDEN USLUER

Memleket Partisi'nin sözcülüğüne bu ayın başında CHP'den istifa eden Gaye Usluer getirildi. Muharrem İnce, oy birliğiyle partinin genel başkanı seçildi. İnce, yarın basın toplantısı gerçekleştirecek.

PARTİNİN SLOGANI MAVİ

Usluer, partinin sloganının 'mavi' olduğunu söyledi. Usluer, sloganın memleketin, adaletin, vicdanın ve iş'in baş harflerini temsil ettiğini söyledi.

CHP'DEN İSTİFA EDEN VEKİLLER PARTİDE

CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Memleket Partisi içinde yer alıyor.

Partinin Merkez Yürütme Kurulu'ndaki (MYK) görev dağılımı şöyle:

Muharrem İnce: Genel Başkan

Gaye Usluer: Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü

Hakkı Aklın: Genel Sekreter

Hüseyin Avni Aksoy: Genel Başkan Yardımcısı

Özcan Özel: Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Ali Çelebi: Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü

Serhat Galip ve Nurban Demirbağ: Genel Başkan Yardımcıları

Mevlüt Dudu ve Mert Ünlü: Genel Sekreter Yardımcıları

Serkan Ufuk Akgün: Genel Sayman.

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