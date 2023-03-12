İnce’ye Dön çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinden sonra, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP’ye dönmesi için temaslar başladı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının netleşmesinden sonra solda birlik sağlamak adına sosyal demokratların eski liderleri Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Altan Öymen, CHP Genel Merkezi’nin bilgisi dahilinde İnce ile görüşmeye başladı. Ancak Muharrem İnce’nin “Dön” çağrılarına henüz yanıt vermediği öğrenildi. Kulislerde 6’lı masada yaşanan gelgitlerin ardından masanın tabanından İnce’ye ilginin arttığı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu seçime kadar 6’lı Masa ile hareket edecek tüm siyasi oluşumlarla görüşmeye açık olduğunu ifade ederek, başta HDP olmak üzere pek çok siyasi partiye açık kapı bırakmıştı.