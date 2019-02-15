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POLİTİKA

İncirlik kapatılsın!

Suriye, PKK/PYD ve FETÖ konusunda oyalama taktiği güden ABD’ye öfke büyüyor. Türk halkı teröre karşı Türkiye’nin yer almayan ABD’ye İncirlik Üssü’nün kapatılmasını istiyor. İncirlik 1951’den beri Türkiye karşıtı projelerin planlandığı yer oldu. 15 Temmuz’daki FETÖ’cü darbe girişimi buradan yönetildi. Terör örgütü PKK/PYD’ye binlerce TIR silah da buradan gitti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İncirlik Hava Üssü
İncirlik Hava Üssü

Türkiye ile ABD ilişkileri bir kez daha tarihi bir sınamadan geçiyor. Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarını temizleyip 4 milyon Suriyeliyi eve döndürme planları yaparken ABD, konumunu net bir şekilde ortaya koymadı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Suriye’den çekileceğiz’ açıklamasının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen somut bir adım atılmadı.

ABD NABIZ YOKLADI

Açıklamanın tam aksine bölgeye yeni silah ve asker sevkiyatı yapıldığı gibi ABD’nin, Almanya, Fransa ve İngiltere’nin de aralarında olduğu ülkelerle ‘Türkiyesiz’ çözüm arayışı dikkat çekmeye başladı. Türkiye’nin ‘güvenli bölge’ kurmayı planladığı Fırat’ın doğusunda, Türkiye’yi bypass ederek diğer koalisyon ülkeleri ile ‘gözlem gücü’ kurma konusunu masaya getirdi. Bu girişimi kamuoyu ile paylaşan ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, önceki gün Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda da nabız yokladığı öğrenildi.

KAMUOYU TEPKİLİ

Bir yandan Suriye’den çekileceğini açıklayan diğer yandan da bölgeye yerleşip terör örgütlerine destek vermeye devam eden ABD’ye karşı Türk kamuoyunda öfke giderek büyüyor. Türk halkının büyük çoğunluğu Suriye, terör örgütü PKK ve FETÖ konusunda Türkiye’nin yanında yer almayan ABD’ye karşı adımlar atılmasını ve ilk olarak da İncirlik Üssü’nün kapatılmasını istiyor. İncirlik inşaasına başlandığı 1951’den beri Türkiye karşıtı projelerin planlandığı yer oldu. 15 Temmuz’deki FETÖ’cü darbe girişimi buradan yönetildiği gibi, terör örgütü PKK/PYD’ye binlerce TIR silah da buradan gitti.

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ANKETLER ‘KAPATILSIN’ DİYOR

Yeni Şafak 2017 yılında elektronik ortamda 45 bin kişinin katıldığı dev bir anket düzenlemişti. “Sizce Adana'daki İncirlik Üssü ABD'nin kullanımına kapatılmalı mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 97'si 'EVET' cevabını vermişti. 45 binlik dev ankette vatandaşların ezici çoğunluğu, İncirlik'in ABD kullanımına kapatılmasını istemişti. Üssün devamından yana olanların oranı yalnızca yüzde 3'te kalmıştı.

Yeni Şafak'tan 'İncirlik' anketi
GÜNDEM
Yeni Şafak'tan 'İncirlik' anketi
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