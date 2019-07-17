Gündem İncirlikte 50 nükleer bomba
ADANA

İncirlik’te 50 nükleer bomba

Belçika’nın ulusal medya kuruluşu HLN, ABD’nin bazı NATO ülkelerindeki nükleer envanterini gösteren “gizli belge”yi yayınladı. İddiaya göre 5 ülkede 150 nükleer başlık ve bomba var. Bunların 50’si Adana İncirlik Üssü’nde bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İncirlik Üssü
İncirlik Üssü

Belçika’da Flemenkçe dilinde hizmet veren ulusal medya kuruluşu HLN (Het Laatste Nieuws), ABD’nin kimi NATO ülkelerinde bulunan nükleer envanterine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. HLN’nin ele geçirdiğini belirttiği güncel NATO raporuna dayandırdığı haberinde ABD’nin ve dolayısıyla NATO’nun 5 ülkede kurulu askeri üssünde nükleer bombalar bulunuyor. İddiaların kaynağı olduğu söylenen NATO raporlarında, ABD’nin Avrupa ülkelerinde yaklaşık 150 adet nükleer başlık ve bombası olduğu değerlendiriliyor. Bu 150 nükleer başlığın üçte biri ise Adana İncirlik’te bulunan ABD askeri üssünde tutuluyor. İncirlik’te 50 tane güncellenmiş B61-12 tipi nükleer başlık bulunduğu biliniyor. Bir B61-12 tipi nükleer başlık, Hiroşima’ya atılan nükleer bombadan 5 kat daha etkili.

F-35’ler kullanacak

Nisan 2019’da yayımlanan ve 11 Temmuz 2019’da yeniden düzenlendiği söylenen hassas NATO raporunda ABD’nin B61 konusundaki müttefikleri olarak üslerin bulunduğu ülkelerin de adı geçiyor. Bu envanterin önemli bir kısmı, ABD ve müttefiklere ait uçakların taşıyabileceği boyutta olan B61 nükleer başlıklarından oluşmakta. B61 tipi nükleer bombalar, ABD tarafından geliştirilen en yeni nükleer ekipman olarak envanterde bulunuyor ve 170 kilotona kadar patlama gücüne sahip olduğu değerlendiriliyor. ABD, 2020’de yeni nesil nükleer B61 füzelerini kullanıma sunacak ve bu füzeler, şu sıralar Türkiye ve ABD arasında gerileme neden olan F-35 uçakları tarafından da kullanılacak. Eğer ABD, İncirlik hava üssüne de Türkiye’ye S-400 bahanesiyle vermek istemediği 5. nesil F-35 savaş uçaklarını konuşlandırırsa, bu uçaklar da yeni nesil B61 nükleer bombaları ile Türkiye semalarına havalanabilecek. Ortadoğu’da operasyonel anlamda F-35 savaş uçaklarına sahip tek ülke İsrail. Yine ABD, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki askeri üslerine, İngiltere ise Kıbrıs adasındaki mevcut üslerine F-35 filoları konuşlandırdı.

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5 üste mevcut

  • NATO raporunda yer alan detaylara göre ABD, söz konusu nükleer başlıkları ve envanterleri şu üslerde depoluyor:
  • * Belçika - Kleine Brogel Hava Üssü,
  • * Almanya - Büchel Üssü,
  • * İtalya - Aviano ve Ghedi-Torre üsleri,
  • * Hollanda - Volkel Hava Üssü,
  • * Türkiye - İncirlik Hava Üssü.

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