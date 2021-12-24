İndirimli altın getireceğiz diye dolandırdılar: 281 yıl hapis istemi
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde popüler bir alışveriş uygulaması üzerinden altın ve elektronik olmak üzere yüzde 30-40 indirimli çeşitli ürün sattıkları vaadiyle 39 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 2'si kadın 3 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı 39 müşteriye karşı "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan sanıklar hakkında toplamda 281 yıl 3 ay hapis cezası talep etti.
İstanbul'da, iddiaya göre Emre Kızak bir alışveriş uygulaması üzerinden altın ve elektronik olmak üzere yüzde 30-40 indirimli çeşitli ürün sattıkları vaadiyle 39 kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçmaya çalıştı. Sevgilisi olduğu iddia edilen Hilal Arslan ile birlikte İstanbul'da lüks bir otelde yakalanarak tutuklanmıştı.
İstanbul 9 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Cemre Kızak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Tutuksuz sanıklardan Emre Kızak ve Hilal Arslan duruşmaya katılmadı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında Cemre Kızak "Emre Balpeltek isimli şahsı tanımıyorum. Kendisinden herhangi bir şekilde para almışlığım yoktur. Abim Emre Kızak ile birlikte dükkan işletiyorduk. Abim benim hesaplarımı kullanmış olabilir, ben şahsı tanımıyorum. Benim kimseyle bir bağlantım yoktur" dedi.
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Savcı mütalaasını açıkladı
Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanık Emre Kızak'ın İstanbul Beşiktaş'ta tekstil ve elektronik eşya mağazalarının olduğu, sanıklardan Cemre Kızak'ın Emre'nin kız kardeşi ve iş yerinin ortağı olduğu, sanık Hilal Arslan'ın da Cemre'nin kız arkadaşı olduğu anlatılıyor. Sanıkların beraber mağazayı işlettiklerinden bahseden mütalaada sanık Emre'nin mağazaya gelen alışveriş yapan müşterilerle tanıştığı, ardından müşterilere internet üzerinden altın ve elektronik eşya vb. ürünleri ucuza satın aldığını ve kısa vadede güzel kar vadetmesi üzerine müşteriler ufak paralar yatırarak ürünler aldığı anlatılıyor.
Toplamda 56 yıl 3 aydan 281 yıl 3 aya kadar hapis istemi
Mütalaada müşterilerin güvenini kazanmak için sanıkların ilk başlarda müşterilere ürünleri gönderdiği daha sonra müşteriler sanıklara güven duyduğu için daha çok kazanmak düşüncesiyle büyük miktarda paralar yatırdıkları aktarılıyor. Müşteriler paraları sanık Cemre ve Hilal'e ait banka hesaplarına gönderdikleri, sanıkların ise ödemeleri aldıktan sonra ürünleri göndermediği anlatılıyor. Mütalaada bazı şikayetçilerinde ise şikayetlerini geri çektiği aktarıldı. Savcı sanıklar hakkında 39 müşteri için ayrı ayrı "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplamda 56 yıl 3 aydan 281 yıl 3 aya kadar cezalandırılmalarını talep etti.
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Sanık ve şikayetçi avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.