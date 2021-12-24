Gündem İndirimli altın getireceğiz diye dolandırdılar 281 yıl hapis istemi
İSTANBUL

İndirimli altın getireceğiz diye dolandırdılar: 281 yıl hapis istemi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde popüler bir alışveriş uygulaması üzerinden altın ve elektronik olmak üzere yüzde 30-40 indirimli çeşitli ürün sattıkları vaadiyle 39 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 2'si kadın 3 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı 39 müşteriye karşı "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan sanıklar hakkında toplamda 281 yıl 3 ay hapis cezası talep etti.

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Haber Merkezi DHA
İndirimli altın getireceğiz diye dolandırdılar: 281 yıl hapis istemi
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İstanbul'da, iddiaya göre Emre Kızak bir alışveriş uygulaması üzerinden altın ve elektronik olmak üzere yüzde 30-40 indirimli çeşitli ürün sattıkları vaadiyle 39 kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçmaya çalıştı. Sevgilisi olduğu iddia edilen Hilal Arslan ile birlikte İstanbul'da lüks bir otelde yakalanarak tutuklanmıştı.

İstanbul 9 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Cemre Kızak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Tutuksuz sanıklardan Emre Kızak ve Hilal Arslan duruşmaya katılmadı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında Cemre Kızak "Emre Balpeltek isimli şahsı tanımıyorum. Kendisinden herhangi bir şekilde para almışlığım yoktur. Abim Emre Kızak ile birlikte dükkan işletiyorduk. Abim benim hesaplarımı kullanmış olabilir, ben şahsı tanımıyorum. Benim kimseyle bir bağlantım yoktur" dedi.

Savcı mütalaasını açıkladı

Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanık Emre Kızak'ın İstanbul Beşiktaş'ta tekstil ve elektronik eşya mağazalarının olduğu, sanıklardan Cemre Kızak'ın Emre'nin kız kardeşi ve iş yerinin ortağı olduğu, sanık Hilal Arslan'ın da Cemre'nin kız arkadaşı olduğu anlatılıyor. Sanıkların beraber mağazayı işlettiklerinden bahseden mütalaada sanık Emre'nin mağazaya gelen alışveriş yapan müşterilerle tanıştığı, ardından müşterilere internet üzerinden altın ve elektronik eşya vb. ürünleri ucuza satın aldığını ve kısa vadede güzel kar vadetmesi üzerine müşteriler ufak paralar yatırarak ürünler aldığı anlatılıyor.

Toplamda 56 yıl 3 aydan 281 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Mütalaada müşterilerin güvenini kazanmak için sanıkların ilk başlarda müşterilere ürünleri gönderdiği daha sonra müşteriler sanıklara güven duyduğu için daha çok kazanmak düşüncesiyle büyük miktarda paralar yatırdıkları aktarılıyor. Müşteriler paraları sanık Cemre ve Hilal'e ait banka hesaplarına gönderdikleri, sanıkların ise ödemeleri aldıktan sonra ürünleri göndermediği anlatılıyor. Mütalaada bazı şikayetçilerinde ise şikayetlerini geri çektiği aktarıldı. Savcı sanıklar hakkında 39 müşteri için ayrı ayrı "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplamda 56 yıl 3 aydan 281 yıl 3 aya kadar cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık ve şikayetçi avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

Gelini değiştirip yine dolandırdılar
GÜNDEM
Gelini değiştirip yine dolandırdılar

Bu haberi okumadan internetten alışveriş yapmayın
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Binlerce seçeneği oturdukları yerden görmek isteyenler internet üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Ancak markaların internet sitelerinin yanı sıra pazaryerlerinde faaliyet gösteren 300 binin üzerinde işletme bulunması, tüketicilerin seçim yapmasını zorlaştırabiliyor.
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Özellikle ürünün doğru, eksiksiz, hasarsız ve zamanında teslim edilip edilemeyeceği gibi konular tüketicinin kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oluyor.
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E-ticaret firmalarının satış yaptığı tüm kanallarda senkronizasyon sağlayan ve e-ticaret ile alakalı tüm işlemlerin tek bir panel üzerinde yapılmasına olanak sağlayan e-ticaret yönetim uygulaması Shopside, internet üzerinden güvenli alışveriş yapmak için ipuçları verdi:
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''Pazaryerlerinden yapılan alışverişlerde, işlem pazaryerinin güvencesinde olduğu için herhangi bir sorunda muhatap bulmak ve sorunu çözmek daha kolay ve mümkün.
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Yine de pazaryeri alışverişlerinde satıcı puanına dikkat edin. Ürünün yorumlarını muhakkak okuyun. Farklı sitelerde daha farklı ürün açıklamaları ve fotoğrafları olup olmadığını kontrol edin. Bunlara ek olarak satıcı firma ismini arama motorlarında aratabilir, yorum siteleri gibi alternatif platformları inceleyebilirsiniz.
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Firmanın kendi sitesinden alışveriş yapmayı tercih ediyorsanız Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) portalı üzerinden satın alma işlemi yapmak istediğiniz e-ticaret sitesinin kaydını sorgulayabilirsiniz.
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Pazaryeri alışverişlerinde olduğu gibi burada da firmanın ismini aratabilir, alternatif platformları kullanarak diğer kullanıcıların olumlu-olumsuz yorumlarını okuyabilirsiniz.
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Güvenli bir alışveriş deneyimi için dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da alışveriş yapacağınız web sitesinin SSL sertifikasına sahip olup olmadığı. Bunu, alışveriş yapmak istediğiniz internet sitesinin adresindeki kilit işaretinden ve link çubuğunda “https” yazmasından anlayabilirsiniz.
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Kredi kartınızın başkaları tarafından kopyalanmasını engelleyen bir sistem olan SSL, girmiş olduğunuz bilgilerin şifrelenmesi açısından önemlidir.
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Ayrıca kredi kartı ödemelerinde kullanılan 3D Secure sistemi de güvenliği artırıcı yöntemler arasında yer alıyor.
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Kartınızdan para çekilmeden önce telefonunuza bankanızdan bir onay şifresi gönderilmesiyle gerçekleşen 3D Secure ile sizin bilginiz dışında yapılabilecek herhangi bir işlemi önleyebilirsiniz.
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Güvenli bir internet alışverişi için bir diğer önemli madde ise sanal kart. Limiti yüksek bir kredi kartı yerine sanal kart kullanmayı tercih ederek, ana kartınızın kopyalanma riskini en aza indirmeniz mümkün.''
Bu haberi okumadan internetten alışveriş yapmayın
Hızla yaygınlaşan internet alışverişiyle beraber veri güvenliği ve dijital dolandırıcılık da oldukça arttı. Özellikle, soğuk kış günlerinde oturdukları yerden alışveriş yapmak isteyenler internetten sipariş vermeyi tercih ediyor. E-ticaret firmalarının satış yaptıkları tüm kanallarda senkronizasyon sağlayan Shopside, internetten güvenli alışveriş yapmanın ipuçlarını paylaştı.

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