Gündem İngiliz bakanlarla Ukrayna toplantısı
ANKARA

İngiliz bakanlarla Ukrayna toplantısı

Ankara bugün diplomatik anlamda yoğun bir gün geçirecek. İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss ile Milli Savunma Bakanı Ben Wallace Türkiye'ye geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiliz bakanlarla Ukrayna toplantısı
Elizabeth Truss

Ankara bugün diplomatik anlamda yoğun bir gün geçirecek. İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss ile Milli Savunma Bakanı Ben Wallace Türkiye'ye geldi. İngiliz bakanlar mevkidaşları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek.

Ben Wallece
Ben Wallece

Heyetler arası ve baş başa görüşmelerin ardından ortak basın açıklamaları yapılacak. Ziyaretlerde İngiltere'nin Brexit sonrası Türkiye ile olan ekonomik ilişkileri masaya yatırılacak. İkili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ve bölgedeki gelişmeler de ele alınacak.

Brüksel'de üçlü zirve: Bakan Akar İngiliz ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi
DÜNYA
Brüksel'de üçlü zirve: Bakan Akar İngiliz ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Okan Buruk dönemi resmen başlıyor

Okan Buruk dönemi
resmen başlıyor

​Galatasaray Kulübü beklenen açıklamayı gece yarısında yaptı.
Fenerbahçenin başında ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin
başında ilk maçına çıktı

​Sarı lacivertliler ilk maçını kazanamadı, yeni transfer gol attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Selmanın görüşmesi Suudi Arabistan basınında geniş yer buldu: Derin tarihi ilişkileri paylaşıyoruz

​Bakan Kirişci: Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi.

Meteoroloji gün vererek uyardı

Meteoroloji gün vererek uyardı

​Sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.