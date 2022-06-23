İngiliz bakanlarla Ukrayna toplantısı

Ankara bugün diplomatik anlamda yoğun bir gün geçirecek. İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Elizabeth Truss ile Milli Savunma Bakanı Ben Wallace Türkiye'ye geldi. İngiliz bakanlar mevkidaşları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek.

Ben Wallece

Heyetler arası ve baş başa görüşmelerin ardından ortak basın açıklamaları yapılacak. Ziyaretlerde İngiltere'nin Brexit sonrası Türkiye ile olan ekonomik ilişkileri masaya yatırılacak. İkili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna ve bölgedeki gelişmeler de ele alınacak.