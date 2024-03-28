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İngiliz BBC muhalefete ağlıyor: İmamoğlu kazanamaz

İngiltere merkezli BBC yayınladığı analizde İBB Başkanlığı seçimlerinde CHP adayının kazanma şansının risk altında olduğunu belirtti. 2019'da birleşen muhalefetin, 2024'te cumhurbaşkanlığı yenilgisinden sonra dağıldığı hatırlatıldı.

10:13 - 28/03/2024 Perşembe
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BBC'nin İstanbul analizi
BBC'nin İstanbul analizi

İngiltere merkezli BBC, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında İstanbul'u analiz etti. Sandıkların kurulmasına saatler kala, muhalefet açısından bu seçimlerin 2019'a kıyasla daha zorlu geçeceği belirtildi.


Analizde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı'nı yönetme mücadelesinin, "Türkiye'nin geleceğinin anahtarı" olduğu vurgulandı.


Gözler İstanbul seçimlerinde


Milyonlarca seçmenin, özellikle Türkiye'nin en büyük şehirlerini kimin yöneteceğine karar vermek için pazar günü sandığa gideceği anımsatıldı.


İstanbul'dan "Türkiye'nin ekonomik ve sosyal dinamosu" şeklinde söz edilirken, 5 yıl önce bir araya gelen muhalefet sayesinde Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'nı kazandığı belirtildi.


"Muhalefet artık birlik değil"


Ancak durumun, 2024 seçimlerinde farklı bir hal aldığına işaret edilerek şöyle denildi:


Muhalefet, son seçimlerden farklı olarak artık birlik değil. Anketler, İstanbul'daki yarışın başa baş geçebileceğini gösteriyor.


Bu nedenlerden dolayı Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un, avantaja sahip olduğu kaydedildi.



"Cumhurbaşkanlığı yenilgisinin ardından muhalefet çöktü"


İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 2019'da altı partili koalisyonun desteğiyle kazandığı notu paylaşılarak şunlar aktarıldı:


Ancak geçen yılki cumhurbaşkanlığı yenilgisinin ardından muhalefet çöktü. Aralarında DEM Parti'nin de bulunduğu diğer muhalefet partilerinin kendi adayları var.


"İmamoğlu'na zarar verebilir"


Ortaya çıkan mevcut tabloya ilişkin, "İmamoğlu'nun kazanma şansına zarar verebilir." ifadesi kullanıldı.




#İstanbul
#BBC
#seçim
#Ekrem İmamoğlu
44 dakika önce
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