Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İngiliz boksör Eyüpsultan'da taksiciyi ölümüne darbetti: Suratındaki tüm kemikler kırıldı

İngiliz boksör Eyüpsultan'da taksiciyi ölümüne darbetti: Suratındaki tüm kemikler kırıldı

21:5125/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
İstanbul'da İngiliz boksörün darbettiği taksici ağır yaralandı. Ağabeyi, kardeşinin durumunun iyi olmadığını söyledi.
İstanbul'da İngiliz boksörün darbettiği taksici ağır yaralandı. Ağabeyi, kardeşinin durumunun iyi olmadığını söyledi.

İstanbul Havalimanı'ndan İngiliz yolcuyu alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıkan taksici ile araca binen İngiliz yolcu arasında Eyüpsultan'da tartışma çıktı. İngiliz yolcu, ücret konusunda anlaşamadığını belirttiği taksi şoförünü darbetti. Yerde baygın halde bulunan taksi şoförünün suratındaki tüm kemiklerin kırıldığı bildirilirken, darbeden İngiliz yolcu ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde taksi şoförünü darbederek ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İngiltere uyruklu boksör R.K. tutuklandı.

Taksi şoförü Kadir Biçer (56), İstanbul Havalimanı'ndan İngiliz yolcuyu alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı. Bir süre sonra bir taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu.

İngiliz boksör yolcu gözaltına alındı

Arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırılan Biçer'in ağır yaralandığı öğrenildi.

Olay hakkında çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli R.K'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde boksör olduğunu söylediği belirtildi.

"Ücret konusunda anlaşamadık"

Taksi şoförü Biçer ile ücret konusunda anlaşamadıklarını ifade eden R.K'nin, aralarında çıkan tartışma sonrasında kaçırıldığını düşündüğü, bu nedenle aracı durdurarak Biçer'i darbettiği bilgisine ulaşıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlı R.K, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Suratı dağılmış vaziyette"

Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer, AA muhabirine, kardeşinin durumunun ağır olduğunu ve sert darbeler aldığını söyledi.

Biçer, "İstanbul Havalimanı'nın taksisi. Orada sorunlu bir yolcu, İngiliz bir boksör olduğu söyleniyor, taşkınlık yapıyor. Oradaki taksiciler sorunlu olduğu için almak istemiyor. Kardeşim de 'Alayım Taksim'e bırakayım, oradan da eve geçerim' diyor. İki araç olarak çıkıyorlar. Önündeki araç, Kadir'i arkada göremeyince merak ediyor. Geri dönüp baktığında yerde baygın halde buluyor. Kardeşimin durumu iyi değil, suratındaki tüm kemikler kırılmış. Pek iç açıcı değil, zaten yüz şekli tamamen değişmiş, suratı dağılmış vaziyette." dedi.



#İstanbul
#Taksici
#ingiliz boksör
#Darp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri