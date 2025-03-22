Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Samsun'da yakalandı

Interpol kırmızı bültenle arıyordu: Samsun'da yakalandı

13:2322/03/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Samsun'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, organize suç örgütlerine ve firari hükümlülere yönelik çalışma yürüttü. Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, Interpol tarafından çeşitli suçlardan hükümlü olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan H.K'nin Atakum ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü emniyete götürüldü.




TOPLAM 24 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR


Hükümlünün 7 Mart 1998'de Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1. Müdürünün öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu ve bu nedenle hakkında 20 yıl hapis cezası verildiği belirlendi. Ayrıca, KOM Şube Müdürlüğünce 2009 yılında yürütülen operasyon kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi. Her iki suçtan toplamda 24 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K'nin ayrıca, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "tefecilik yapmak" suçlarından 42 bin 500 lira adli para cezasının bulunduğu öğrenildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 5 Aralık 2022'den bu yana firari olan hükümlü hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası arama kararı çıkarıldığı belirtildi.




#hükümlü
#Interpol
#Kırmızı bülten
#Samsun

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak Konut başvuru süresi uzatıldı: Emlak Konut başvuruları ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?