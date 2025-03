26 yıldır dünyayı yürüyerek geziyor: İngiliz Karl Bushby Samsun’da büyük bir sürprizle karşılaştı, '26 yıl böyle bir şey olmadı'

Türkiye'deki misafirperverlik gerçekten birinci sınıf. Türkiye'ye ilk geldiğimde bazı gazetecilerle konuştum ve sosyal medyada bazı şeyler paylaştılar. Ve o zamandan beri her gün fotoğraf çekmek için yolda beni durduran insanlarla tanıştım. İnsanlar bana yiyecek ve su hediye ettiler. İnsanlar evlerinde kalmama izin verdiler ve sadece birkaç haftada oldu. İlk ay Türk halkının ne kadar misafirperver olduğunu görmek inanılmazdı. Aslında bununla tanınıyorsunuz. Yolda Türkiye'deki en zor şeyin aslında ilerleme kaydetmek olduğunu söyleyen birçok gezginle tanıştım. Çünkü birçok insan sizi evlerine davet ediyor, size çay veriyor ve siz hiçbir ilerleme kaydedemiyorsunuz. Yani beni uyarıyorlardı. Dediler ki, 'Bak, sen her gün insanların evlerinde olacaksın.' Evet, kesinlikle doğru. 'Buradaki misafirperverlikle boğulacaksın.' Ve bu her yerde olmayan harika bir şey