Interpol'ün aradığı firariyi pasaportu ele verdi

Tarsus ilçesi Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve çok sayıda sabıkası bulunan Aydın Papatya, KKTC'den döndüğü sırada polisin dikkati ile pasaport kontrolü sırasında yakalandı.