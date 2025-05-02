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Interpol'ün aradığı firariyi pasaportu ele verdi

Interpol'ün aradığı firariyi pasaportu ele verdi

15:442/05/2025, Cuma
DHA
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İnterlpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Aydın Papatya, Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki pasaport kontrolü sırasında yakalandı.

Tarsus ilçesi Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve çok sayıda sabıkası bulunan Aydın Papatya, KKTC'den döndüğü sırada polisin dikkati ile pasaport kontrolü sırasında yakalandı.

'Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Tehdit' suçlarından da 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı belirlenen Aydın Papatya, havalimanı polisi gözetiminde Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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